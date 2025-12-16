Таку інформацію в коментарі для "РБК-Україна" надало обізнане джерело, передає 24 Канал.

Як у Раді працюватимуть над законом про вибори під час війни?

За наданою інформацією, керівником робочої групи стане перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

До напрацювання документа також планують залучити представників громадянського суспільства.

24 Канал намагається зв'язатися з Олександром Корнієнком та представниками "Слуги народу" з метою уточнення цієї інформації та отримання подробиць роботи над законопроєктом.

Зауважимо, що днями Володимир Зеленський доручив слугам розробити відповідний закон, який передбачатиме механізми організації виборів в Україні.

Президент також повідомив, що питання виборів порушувалося в сигналах, отриманих від Сполучених Штатів.

Хоча Володимир Зеленський заявляє про готовність організувати виборчий процес у стислі строки, у Центральній виборчій комісії наголошують, що дотримання міжнародних демократичних стандартів вимагатиме щонайменше пів року підготовки.

Як Трамп тисне на Зеленського в питанні виборів?

Дональд Трамп нещодавно звернувся до президента України із закликом тверезо оцінювати ситуацію довкола можливості проведення виборів в Україні. За його словами, переважна більшість українців виступає за досягнення домовленостей.

Водночас президент Зеленський підкреслив, що держава має сформулювати законні та виважені відповіді на виборчі питання, зокрема з огляду на зовнішній тиск, у тому числі з боку США.