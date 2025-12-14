Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами.

Що сказав Зеленський про вибори в Україні?

Володимир Зеленський зазначив, що він не тримається за президентське крісло. Також глава держави зауважив, що Україна повинна бути готовою до будь-якого розвитку подій.

Я попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори, і сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів,

– наголосив глава держави.

Він також зауважив, що отримував сигнали від США та від президента Трампа щодо виборів Президента України.

"Чи це сигнали тільки від Сполучених Штатів Америки, чи від російської сторони – не хочу зараз це коментувати", – сказав український лідер.

До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок заявив в етері 24 Каналу, що Трамп буде тиснути на Зеленського стосовно мирної угоди та питання виборів. Водночас експерт визнав, що провести вибори в період активної фази бойових дій буде неможливо.

Чому постало питання виборів в Україні?