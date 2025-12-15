Про це пише 24 Канал із посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Скільки українців підтримують вибори під час війни?

Згідно з опитуванням громадської думки "Омнібус" упродовж 26 листопада – 13 грудня 2025 року, 25% респондентів підтримують проведення виборів у разі припинення вогню й отримання гарантій безпеки. А 57% вважають, що проведення голосування можливе лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.

Відповідь українців на питання щодо проведення виборів після припинення вогню / Фото КМІС

Лише 9% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню. У вересні цей показник складав 11%, а за вибори після повного завершення війни виступали 63% опитаних. У травні ідею виборів лише після остаточного завершення війни підтримували ще більше українців – 71%.

Відомо, що в опитуванні взяли участь 547 респондентів віком від 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 5,6%.

