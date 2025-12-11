Відповідну заяву в коментарі для CNN зробив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, передає 24 Канал.
Актуально Через тиск США: Зеленський зробив нову заяву щодо ймовірності проведення виборів в Україні
Як і коли вдасться провести вибори в Україні?
Війна суттєво зруйнувала виборчу інфраструктуру. Наразі в країні функціонує лише 75% виборчих дільниць. Додатковою проблемою є організація голосування для понад мільйона військових, більшість із яких перебуває на фронті. Тому важко уявити, як вони зможуть проголосувати без гарантованого припинення бойових дій. Складність створюють і оновлені реєстри виборців.
Зауважте! За кордоном наразі перебуває близько 5,9 мільйона українців, а ще 4,4 мільйона є внутрішньо переміщеними особами.
Дубовик зазначив, що для проведення чесних і вільних виборів в Україні відповідно до міжнародних стандартів потрібно пів року підготовки. Якщо ж голосування відбудеться раніше, "неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних норм", – додав він.
До слова, речниця Єврокомісії Анітта Гіппер підкреслила, що Зеленський є легітимно обраним президентом України, наступні вибори ж повинні відбутися лише за відповідних умов.
Як США тиснуть на Україну в питанні виборів?
Нещодавно Дональд Трамп заявив, що в Україні настав час для проведення президентських виборів. Окрім того, він вважає, що Росія має нібито сильнішу переговорну позицію.
Американський президент закликав Володимира Зеленського підійти до виборів в Україні реалістично, зазначивши, що, мовляв, 82% громадян підтримують укладення угоди.
У відповідь президент України зазначив, що не обговорював з міжнародними партнерами питання виборів, проте готовий до їхнього проведення.