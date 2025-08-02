Ним виявився Олексій Кузнєцов від "Слуги народу". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову фракції у ВРУ Давида Арахамію.
Дивіться також НАБУ і САП викрили масштабну корупцію під час закупівлі БпЛА та засобів РЕБ
Хто такий Олексій Кузнєцов?
Арахамія повідомив, що на час розслідування членство Кузнєцова у фракції призупинять.
Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад,
– написав він.
У Центрі протидії корупції зауважили, що Кузнєцов голосував за обмеження незалежності НАБУ і САП, а пізніше підтримав законопроєкт, який повертає повноваження цим органам.
Він був обраний нардепом у 2019 році на Луганщині. Цей депутат також є членом комітету Ради з прав людини та ТСК із питань тарифної політики. Окрім того, був помічником нардепів від "Партії регіонів" та "Блоку Петра Порошенка".
До слова, у викритій корупційній справі також фігурують колишній голова Луганської ОВА, а зараз голова однієї з РВА, начальник МВА, керівник військової частини Нацгвардії, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці БпЛА.
Дивіться також "Відкати" на закупівлі дронів та РЕБ: командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів справи
Їхня схема діяла упродовж 2024 – 2025 років. Вони місяцями заволодівали коштами, які органи місцевого самоврядування виділяли на потреби ЗСУ.
Фігуранти укладали договори про закупівлю БпЛА та РЕБ за завідомо завищеною ціною і отримували "відкати".