Російський підводний човен був носієм ракет "Калібр", якими країна-агресорка обстрілює українські міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Що відомо про унікальне ураження російського підводного човна?

СБУ за допомогою підводних дронів "Sub Sea Baby" підірвала російський підводний човен "Варшавянка" (за класифікацією НАТО – Kilo), що стояла у порту Новоросійська.

Внаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу.

Дрони СБУ уразили підводний човен Росії типу "Варшавянка": дивіться відео

"Варшавянка" є носієм ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну. Вартість одиниці оцінюється у близько 500 мільйонів доларів, з огляду на подорожчання її будівництва у зв'язку із санкціями. Ці пвідводні човни також відомі під назвою "Чорна діра", оскільки чудово поглинають звуки і залишаються малопоміченими для сонарів.

Це була спільна операція 13-того Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.