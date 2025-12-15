Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поінформоване джерело у Службі безпеки України.
Що відомо про цю атаку?
Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вже втретє за тиждень атакували нафтові платформи "Лукойл-Нижневолжскнефть", розташовані в Каспійському морі. Є руйнування.
За даними джерела, цього разу ціллю стала платформа росіян на родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки дронів СБУ, як відомо, пошкоджено ключове обладнання, через що роботу об’єкта було зупинено.
СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету Росії, а відповідно – й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування,
– розповів співрозмовник.
Нагадаємо, ще 11 та 12 грудня під ударом вже були нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна. Перший із них є одним із найбільших розвіданих у Росії і в російському секторі Каспію.
Його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу.
Що раніше атакували в Росії?
Також цієї ночі про нібито роботу ворожої ППО повідомляли місцеві в Астрахані. Припускали, що під прицілом міг бути Астраханський ГПЗ, одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі.
Окрім того, дрони налетіли на Москву та область, вибухи пролунали у Каширі. Там розташована ГРЕС, яка раніше вже була під ударом українських дронів. Також гучно було в Коломні, Ступіно та Серпухові.
Серії вибухів чули й у Ростовській області. Уламки одного зі збитих безпілотників впали в приватному секторі. Очевидці також повідомляли про вибухи в районі пустирів поблизу Левенцовки.