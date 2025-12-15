Попри роботу ворожої ППО, в регіоні зафіксували влучання. Про наслідки потужних вибухів у Ростові та області пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

До теми У Бєлгороді знову приліт у районі ТЕС: місцеві скаржаться на вибиті вікна й відсутність світла

Що відомо про удар по Ростовській області?

За даними SHOT, перші вибухи пролунали на заході Ростова близько 2:20 ночі за місцевим часом та з різною періодичністю продовжуються досі.

Уламки одного зі збитих безпілотників впали в приватному секторі, що призвело до займання.

Жителі Ростова фільмують атаку на місто: дивіться відео

Як повідомляли очевидці, потужний вибух стався в районі пустирів поблизу Левенцовки. Перед цим було чути кілька слабших "хлопків", а від ударної хвилі в автомобілях спрацювали сигналізації.

Атака дронів на Ростов: дивіться відео

На місці влучання спалахнула пожежа. До того ж повідомлялося, що до місця займання оперативно прибули пожежні підрозділи.

Зауважимо, що звуки вибухів чули не лише на околицях, а й у центрі Ростова та в Батайську.



Наслідки ймовірного влучання / Фото з мережі

Раніше в регіоні оголошували сигнал "безпілотна небезпека". Водночас російська сторона квапливо відзвітувала, що протягом вечора над Ростовською областю нібито було збито та перехоплено 52 безпілотники.

Потужна пожежа охопила регіон після серії вибухів: дивіться відео

Цікаво! Керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан підкреслив, що Україна своїми далекобійними ударами прискорює кризу в Росії, насамперед у її економіці. За його словами, окупанти занепокоєні розвитком українських дронів Fire Point, крилатих і балістичних ракет, які роблять Україну унікальною в Європі за ракетним потенціалом.



Пожежа після влучання / Фото Shot

Окрім того, момент ураження безпілотника в Ростові-на-Дону ледь не спричинив падіння палаючих уламків на житловий багатоповерховий будинок.

За словами очевидців, повідомлених SHOT, вибух був настільки сильним, що в сусідніх будинках затряслися вікна й спрацювали сигналізації автомобілів у дворі. У приватному секторі на місці падіння обгорілих уламків виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Дрони атакували Ростовську область Росії: відео

На наліт дронів відреагував і очільник міста Андрій Скрябін. Він заявив, що атаку БпЛА "відбили" над Залізничним районом Ростова-на-Дону.

Де ще лунали вибухи в Росії?