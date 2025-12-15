Несмотря на работу вражеской ПВО, в регионе зафиксировали попадания. О последствиях мощных взрывов в Ростове и области пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что известно об ударе по Ростовской области?
По данным SHOT, первые взрывы прозвучали на западе Ростова около 2:20 ночи по местному времени и с разной периодичностью продолжаются до сих пор.
Обломки одного из сбитых беспилотников упали в частном секторе, что привело к возгоранию.
Как сообщали очевидцы, мощный взрыв произошел в районе пустырей вблизи Левенцовки. Перед этим было слышно несколько более слабых "хлопков", а от ударной волны в автомобилях сработали сигнализации.
На месте попадания вспыхнул пожар. К тому же сообщалось, что к месту возгорания оперативно прибыли пожарные подразделения.
Заметим, что звуки взрывов слышали не только в окрестностях, но и в центре Ростова и в Батайске.
Последствия вероятного попадания / Фото из сети
Ранее в регионе объявляли сигнал "беспилотная опасность". В то же время российская сторона поспешно отчиталась, что в течение вечера над Ростовской областью якобы было сбито и перехвачено 52 беспилотника.
Интересно! Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подчеркнул, что Украина своими дальнобойными ударами ускоряет кризис в России, прежде всего в ее экономике. По его словам, оккупанты обеспокоены развитием украинских дронов Fire Point, крылатых и баллистических ракет, которые делают Украину уникальной в Европе по ракетному потенциалу.
Пожар после попадания / Фото Shot
Кроме того, момент поражения беспилотника в Ростове-на-Дону едва не привёл к падению горящих обломков на жилой многоэтажный дом.
По словам очевидцев, переданных SHOT, взрыв был настолько мощным, что в соседних домах затряслись окна, а сигнализации автомобилей во дворе сработали. В частном секторе на месте падения обгоревших обломков возник пожар, который уже ликвидирован.
На налёт дронов отреагировал и местный глава города Андрей Скрябин. Он заявил, что атаку БпЛА "отразили" над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону.
Где еще раздавались взрывы в России?
К вечеру 14 декабря дроны посетили и Московскую область, что вызвало серию взрывов. Также 14 декабря в Белгороде состоялась атака на местную ТЭЦ "Луч". После взрыва над объектом поднялся мощный столб дыма.
Накануне же временно оккупированный Крым тоже подвергся атаке неизвестных беспилотников. По сообщениям в сети, под удар могли попасть несколько объектов, причем наиболее громкие взрывы были зафиксированы на севере и в центре полуострова. Речь идет в том числе и о том, что в поселке Битумное под Симферополем вспыхнула нефтебаза.
Также в ночь на 13 декабря неизвестные атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. По информации, завод только недавно возобновил свою работу после простоя.