Подробности последствий хлопка в Белгороде рассказывает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно о взрывном вечере в Белгороде?

Местные паблики сначала осторожно отмечали, что в Белгороде из-за обстрелов получила серьезные повреждения инженерная инфраструктура.

Впоследствии сообщалось о напряженной ситуации в районе ТЭЦ: взрывы слышали именно там, из-за чего также возникло задымление.

Со своей стороны тлеграм-канал "Пепел – Белгород" проинформировал о мощном столбе дыма, который поднялся после взрыва в районе ТЭЦ "Луч". Кроме того, после удара в отдельных районах города исчезло электроснабжение.

Справочно: Теплоэлектростанция "Луч" – это теплоэлектроцентраль небольшой мощности, которая обеспечивает теплом и электроэнергией часть южных районов Белгорода. Расстояние от объекта до украинской границы составляет менее 30 километров.



О взрыве и густом задымлении, правда без уточнения по электростанции, также написали другие местные новостные телеграм-каналы, опубликовав соответствующие фото и видео.

Незадолго до этого в Белгороде объявляли сигнал "ракетная опасность". К тому же повреждены окна в шести многоквартирных домах и одном частном жилом доме.

Какие еще российские объекты подвергались ударам в последнее время?