Які наслідки атаки на ТЕЦ "Луч"?

У ніч на 15 грудня російський Бєлгород атакували повітряні цілі. OSINT-аналітики стверджують, що зазнала ураження одна з ключових електростанцій Росії "Луч".

Згодом губернатор В'ячеслав Гладков підтвердив, що по місту було випущено 8 ракет та ще кілька безпілотників, а внаслідок атаки "серйозно пошкоджено інженерну інфраструктуру". Після обстрілу піднявся великий стовп диму в районі ТЕЦ "Луч", а частина міста залишилась без електропостачання. Крім того, у місті пошкоджено 93 квартири у 26 багатоповерхівках, 17 приватних будинків, три авто та два підприємства.

Довідково! ТЕЦ "Луч" – забезпечує електроенергією та теплом кілька районів Бєлгорода, зокрема частину мікрорайону "Харківська гора".

Губернатор стверджує, що російська система ППО збила 5 безпілотників.

Мешканці "Харківської гори" та інших районів міста повідомляють про перебої зі світлом, поки місцеві служби проводять відновлювальні роботи для забезпечення електро- та теплопостачання.



Бєлгород після атаки ракет та БпЛА/ Фото Exilenova+

