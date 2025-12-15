Про це пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Які наслідки атаки на ТЕЦ "Луч"?
У ніч на 15 грудня російський Бєлгород атакували повітряні цілі. OSINT-аналітики стверджують, що зазнала ураження одна з ключових електростанцій Росії "Луч".
Згодом губернатор В'ячеслав Гладков підтвердив, що по місту було випущено 8 ракет та ще кілька безпілотників, а внаслідок атаки "серйозно пошкоджено інженерну інфраструктуру". Після обстрілу піднявся великий стовп диму в районі ТЕЦ "Луч", а частина міста залишилась без електропостачання. Крім того, у місті пошкоджено 93 квартири у 26 багатоповерхівках, 17 приватних будинків, три авто та два підприємства.
Довідково! ТЕЦ "Луч" – забезпечує електроенергією та теплом кілька районів Бєлгорода, зокрема частину мікрорайону "Харківська гора".
Губернатор стверджує, що російська система ППО збила 5 безпілотників.
Мешканці "Харківської гори" та інших районів міста повідомляють про перебої зі світлом, поки місцеві служби проводять відновлювальні роботи для забезпечення електро- та теплопостачання.
Бєлгород після атаки ракет та БпЛА/ Фото Exilenova+
Сигнал повітряної тривоги звучить у Бєлгороді: дивіться відео
Атака на російський Бєлгород: дивіться відео
Де ще цієї ночі було тривожно у Росії?
В ніч на 15 грудня дрони атакували, ймовірно, Астраханський газопереробний завод. Відомо, що він є ключовим підприємством нафтогазової галузі Росії.
Кадри із супутників NASA зафіксували пожежу на ГПЗ.
Водночас невідомі дрони зафіксували й в Каширі під Москвою. Там місцеві чули вибухи, а згодом в мережі з'явилось відео задимлення.