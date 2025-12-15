Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Пожар на весь Ростов: добрые дроны устроили взрывную ночь в России
Какие последствия атаки на ТЭЦ "Луч"?
В ночь на 15 декабря российский Белгород атаковали воздушные цели. OSINT-аналитики утверждают, что была поражена одна из ключевых электростанций России "Луч".
Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что по городу было выпущено 8 ракет и еще несколько беспилотников, а в результате атаки "серьезно повреждена инженерная инфраструктура". После обстрела поднялся большой столб дыма в районе ТЭЦ "Луч", а часть города осталась без электроснабжения. Кроме того, в городе повреждено 93 квартиры в 26 многоэтажках, 17 частных домов, три авто и два предприятия.
Справочно! ТЭЦ "Луч" – обеспечивает электроэнергией и теплом несколько районов Белгорода, в частности часть микрорайона "Харьковская гора".
Губернатор утверждает, что российская система ПВО сбила 5 беспилотников.
Жители "Харьковской горы" и других районов города сообщают о перебоях со светом, пока местные службы проводят восстановительные работы для обеспечения электро- и теплоснабжения.
Белгород после атаки ракет и БпЛА/ Фото Exilenova+
Сигнал воздушной тревоги звучит в Белгороде: смотрите видео
Атака на российский Белгород: смотрите видео
Где еще этой ночью было тревожно в России?
В ночь на 15 декабря дроны атаковали, вероятно, Астраханский газоперерабатывающий завод. Известно, что он является ключевым предприятием нефтегазовой отрасли России.
Кадры со спутников NASA зафиксировали пожар на ГПЗ.
В то же время неизвестные дроны зафиксировали и в Кашире под Москвой. Там местные слышали взрывы, а впоследствии в сети появилось видео задымления.