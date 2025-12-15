Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Какие последствия атаки на ТЭЦ "Луч"?

В ночь на 15 декабря российский Белгород атаковали воздушные цели. OSINT-аналитики утверждают, что была поражена одна из ключевых электростанций России "Луч".

Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что по городу было выпущено 8 ракет и еще несколько беспилотников, а в результате атаки "серьезно повреждена инженерная инфраструктура". После обстрела поднялся большой столб дыма в районе ТЭЦ "Луч", а часть города осталась без электроснабжения. Кроме того, в городе повреждено 93 квартиры в 26 многоэтажках, 17 частных домов, три авто и два предприятия.

Справочно! ТЭЦ "Луч" – обеспечивает электроэнергией и теплом несколько районов Белгорода, в частности часть микрорайона "Харьковская гора".

Губернатор утверждает, что российская система ПВО сбила 5 беспилотников.

Жители "Харьковской горы" и других районов города сообщают о перебоях со светом, пока местные службы проводят восстановительные работы для обеспечения электро- и теплоснабжения.



Белгород после атаки ракет и БпЛА/ Фото Exilenova+

Где еще этой ночью было тревожно в России?