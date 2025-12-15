Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информированный источник в Службе безопасности Украины.

Смотрите также "Луч" в Белгороде больше не светит: впечатляющие кадры блэкаута

Что известно об этой атаке?

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже третий раз за неделю атаковали нефтяные платформы "Лукойл-Нижневолжскнефть", расположенные в Каспийском море. Есть разрушения.

По данным источника, на этот раз целью стала платформа россиян на месторождении имени Корчагина. Вследствие атаки дронов СБУ, как известно, повреждено ключевое оборудование, из-за чего работа объекта была остановлена.

СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступление нефтедолларов в бюджет России, а соответственно – и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не в безопасности независимо от места его расположения,

– рассказал собеседник.

Напомним, еще 11 и 12 декабря под ударом уже были нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина. Первый из них является одним из крупнейших разведанных в России и в российском секторе Каспия.

Его запасы составляют 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа.

Что ранее атаковали в России?