Российская подводная лодка была носителем ракет "Калибр", которыми страна-агрессор обстреливает украинские города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также "Луч" в Белгороде больше не светит: впечатляющие кадры блэкаута

Что известно об уникальном поражении российской подводной лодки?

СБУ с помощью подводных дронов "Sub Sea Baby" взорвала российскую подводную лодку "Варшавянка" (по классификации НАТО – Kilo), стоявшую в порту Новороссийска.

В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя.

"Варшавянка" является носителем ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает Украину.