Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие объекты оказались под атакой?

В районе НПЗ "Славянский" зафиксировали взрывы и пожар, степень повреждений предприятия пока уточняется.

Справка. По данным Генштаба ВСУ, Славянский НПЗ по состоянию на 2025 год перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 миллиона тонн в год. Предприятие задействовано в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Также военные подтвердили попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области России. По предварительным данным, там поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

Кроме того, в рамках снижения наступательного потенциала врага, на временно оккупированной территории Луганщины бойцы поразили полевой артиллерийский склад подразделения из состава 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков. Убытки уточняются.

По результатам предыдущих миссий также установлено поражение 14 декабря украинскими ударными БпЛА буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря.

Подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин (общий объем добычи которых составлял почти 3,5 тыс. тонн в сутки),

– говорится в сообщении.

Военные отметили, что Силы обороны Украины продолжают реализацию мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии России против Украины.

