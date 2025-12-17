Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какие объекты оказались под атакой?
В районе НПЗ "Славянский" зафиксировали взрывы и пожар, степень повреждений предприятия пока уточняется.
Справка. По данным Генштаба ВСУ, Славянский НПЗ по состоянию на 2025 год перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 миллиона тонн в год. Предприятие задействовано в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.
Также военные подтвердили попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области России. По предварительным данным, там поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".
Кроме того, в рамках снижения наступательного потенциала врага, на временно оккупированной территории Луганщины бойцы поразили полевой артиллерийский склад подразделения из состава 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков. Убытки уточняются.
По результатам предыдущих миссий также установлено поражение 14 декабря украинскими ударными БпЛА буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря.
Подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин (общий объем добычи которых составлял почти 3,5 тыс. тонн в сутки),
– говорится в сообщении.
Военные отметили, что Силы обороны Украины продолжают реализацию мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии России против Украины.
Враг продолжает нести потери: последние новости
Недавно бойцы ССО поразили вражескую РСЗО БМ-27 "Ураган" и личный состав противника в Донецкой области. Для этого военные использовали ударные БпЛА FP-2.
Подводные дроны СБУ Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку класса "Варшавянка", нанеся ей критические повреждения. Речь идет о носителе крылатых ракет "Калибр", которыми оккупанты регулярно обстреливают украинские города.
Спецподразделение ГУР "Призраки" нанесло потери россиянам во временно оккупированном Крыму. Под ударом были две радиолокационные станции – "Каста-2Е2" и 96Л6.