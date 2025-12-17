В Славянском районе Краснодарского края прогремела серия взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также Запутались в версиях: военный обозреватель объяснил растерянность в РФ после подрыва "Варшавянки"

Что известно об атаке на Славянск-на-Кубани?

Около 01:23 в местных пабликах появились сообщения, что в Славянском районе Краснодарского края с 00:45 регулярно раздавались взрывы. Очевидцы утверждают, что после них в городе был виден масштабный пожар.

В то же время в соцсетях начали распространять видео, на которых, как отмечается, дроны наносят удары по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани. На обнародованных кадрах заметно яркое свечение и огонь, предположительно от пожара на объекте.

Славянск-на-Кубани атакуют дроны: смотрите видео

Взрывы в Славянске-на-Кубани: смотрите видео

В Славянске-на-Кубани, вероятно атакован НПЗ: смотрите видео

Дроны летают прямо над головами россиян: смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)

Взрывы также раздавались в Саратове, Энгельсе и Ейске