У Слов'янському районі Краснодарського краю пролунала серія вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з поисиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про атаку на Слов'янськ-на-Кубані?

Близько 01:23 у місцевих пабліках з’явилися повідомлення, що у Слов’янському районі Краснодарського краю з 00:45 регулярно лунали вибухи. Очевидці стверджують, що після них у місті було видно масштабну пожежу.

Водночас у соцмережах почали поширювати відео, на яких, як зазначається, дрони завдають ударів по нафтопереробному заводу в Слов’янську-на-Кубані. На оприлюднених кадрах помітне яскраве світіння та вогонь, імовірно від пожежі на об’єкті.

Слов'янськ-на-Кубані атакують дрони: дивіться відео

Вибухи у Слов'янську-на-Кубані: дивіться відео

У Слов'янську-на-Кубані, ймовірно атакований НПЗ: дивіться відео

Дрони літають просто над головами росіян: дивіться відео (увага, присутня лайка!)

Вибухи також лунали у Саратові, Енгельсі та Єйську