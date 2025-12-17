Місцеві повідомляють про майже вибиті вікна. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Що відомо про вибухи у російських містах?
В аеропортах Саратова і Пензи закрили аеропорти і оголосили план "Килим". Повідомляється, що під атакою Саратівський НПЗ, який був під ударом вже неодноразово.
Також вибухи гриміли в околицях Ейська у Краснодарському краї. Повідомляється про роботу російської ППО. Російські телеграм-канали пишуть про нібито атаку дронів ЗСУ.
Місцеві чули щонайменше 3 вибухи в Ейську, від цього майже вилітали вікна у будинках. В небі вони бачили "велику вогняну кулю".
Дрони двічі атакували хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області
Хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області Росії зазнав повторного удару в ніч на 16 грудня, а першого – 11 грудня.
Підприємство спеціалізується на виробництві хімічної продукції, яка може використовуватися для виготовлення вибухових речовин.