Зокрема, 9 строковиків. Відповідні дані поширюють самі росіяни із посиланням на два джерела в Чорноморському флоті, передає 24 Канал.
Які наслідки ураження "Варшавянки"?
Пресслужба російського флоту визнала факт атаки українських морських дронів на базу в Новоросійську.
Водночас, за офіційною версією, жоден корабель або підводний човен не отримали пошкоджень. Ба більше, екіпажі нібито продовжують службу в штатному режимі.
Однак самі ж росіяни поширюють у мережі й іншу версію – про 14 загиблих військових моряків, серед яких був офіцер та 9 строковиків, а також "певні пошкодження" судна.
Окрім того, джерела у ЧФ розповідають про недбалість, адже там напередодні буцімто знали про підготовку серії атак.
Передали її (інформацію – 24 Канал) у Міноборони, але вона не дійшла до Андрія Білоусова (міністра оборони Росії – 24 Канал). У Кремль зверталися, але навряд чи була якась доповідь Володимиру Володимировичу (Путіну – 24 Канал) на цю тему. І ось таке сталося. Жахливо,
– йдеться в повідомленні.
До слова, російському диктатору про удар по "Варшавянці" і його наслідки могли й досі не доповісти.
Що відомо про атаку на судно?
Нагадаємо, "Варшавянка" є носієм ракет "Калібр". Вартість одиниці оцінюється у близько 500 мільйонів доларів, з огляду на подорожчання її будівництва у зв'язку із санкціями.
Українські оборонці використали для удару морські безпілотники Sub Sea Baby – унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично була виведена з ладу.
Ексклюзивно для 24 Каналу Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив, що атака по Новоросійську стала результатом багатомісячної розвідувальної операції СБУ. Рішення про удар по таких об'єктах не можуть прийматися навіть за даними одного чи двох джерел – потрібно щонайменше супутник, місцева агентура, технічні засоби розвідки та інформація партнерів.