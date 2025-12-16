Раніше складно було уявити подібну спецоперацію за участі підводних дронів. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, як СБУ змогли провернути таке зухвале ураження, що для цього було потрібно і чому для Росії субмарина "Варшавянка" – критична втрата.

Росіяни втратили новітню субмарину

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив, що це величезна втрата для Росії. Вартість субмарини орієнтовно складає 400 – 500 мільйонів доларів, а її виготовлення займає багато часу. До того ж їхнє транспортування в акваторію Чорного моря є ускладненим.

Варто додати, що подібний тип субмарин у Чорному морі почав з'являтися після анексії Криму, коли Росія активно почала мілітаризувати півострів. Ймовірно, вони хотіли забезпечити певну кількість носіїв ракет "Калібр".

Версії субмарин "Варшавянка", які доставляли у Чорне море, є доволі сучасними, мають новітнє обладнання і здатні виконувати різні типи завдань. Особливістю цього підводного човна у тому, що він є тихохідним та малопомітним, зокрема, через свої габарити,

– зазначив Мусієнко.

Ці човни Росія активно почала використовувати з початком повномасштабного вторгнення – для завдання ударів крилатими ракетами "Калібр" по Україні. До 2022 року вони виконували інші місії, зокрема навчальні та патрулювальні.

"Це дуже серйозна втрата. До того ж субмарину не просто "вполювали" у морі. Дронами вдалося зайти у гавань Новоросійська, яку добре охороняють. Якщо там були підводні човни, то відповідно було і обладнання, яке визначає підхід тих чи інших цілей. А росіяни все проґавили", – наголосив військовий.

Після цього випадку росіяни, ймовірно, намагатимуться покращити свої системи виявлення. Наразі ж можна стверджувати, що технічні характеристики підводного дрона Sub Sea Baby були такими, що ворогові складно було помітити його та розпізнати як загрозу.

"Для нас це велике досягнення, зростають спроможності Сил безпеки та оборони для проведення подібних операцій. Це перше в історії таке ураження підводним дроном. Це точно зіпсувало настрій Путіну та російським воєначальникам", – зауважив Мусієнко.

Також варто додати, що подібні дії мають і політичне значення, адже підкріплюють позицію України на перемовинах.

Які наслідки знищення човна "Варшавянка": дивіться відео

У чому складність ураження підводних човнів?

Підводні човни були раніше невловимою ціллю для ураження в морі, наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Єдиним варіантом було знищення цілі у бухті, хоч значною мірою це завдання було важчим. Наприклад, варто зрозуміти, що навіть стеження за портом у Новоросійську складно втілити у життя.

Кілька місяців проводилась підготовча робота і встановлювалося спостереження. Рішення про вже безпосередній удар по таких об'єктах має ухвалюватися з урахуванням даних з мінімум 3 джерел. Це була величезна робота СБУ, працювали вони з холодною головою, бо важко бачити стільки цілей і не атакувати їх завчасно, щоб уразити зрештою головну ціль

– пояснив Кузан.

До того ж для самого ураження потрібно було забезпечити маршрут проходу підводних дронів у найзахищеніше місце базування Чорноморського флоту Росії. Ба більше, човни не постійно розташовані у порту. Там вони перебувають певний час для здійснення тренувань та інших завдань, а потім знову ховаються у море, де відстежити та уразити їх – складніше.

Цікаво зауважити, турецька сторона раніше скаржилась, що підводні російські човни класу "Варшавянка" потрапляли навіть у Середземне море. Фактично, попри потужну розвідку, турки не змогли достеменно виявити розташування підводного флоту Росії у морі. Це вкотре підтверджує, наскільки велику й складну роботу проробили українські спецслужби.

"Це робота справді світового рівня", – додав експерт.

Блискуча операція українських спецслужб: перегляньте відео

Скільки ще подібних субмарин залишилось у Росії?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан відзначив, що росіяни всіляко намагалися убезпечити свої підводні човни, зокрема, носії "Калібрів". Проте не допомогти і додаткові заходи безпеки.

Це дизель-електричний підводний човен, який здатний переносити до 4 ракет "Калібр" на торпедних апаратах. Спеціальну інженерну службу для зарядки вже перенесли з Севастополя у Новоросійськ. Дуже важливо було до них дістати,

– підкреслив Світан.

Цікаво, що раніше українським спецслужбам уже вдавалося неможливе. На початку серпня 2024 року СОУ вже знищували підводний човен поблизу Севастополя. Тоді "Ростов-на-Дону" став першим російським підводним човном, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою.

Та на цьому Україна не зупинилась, модернізувавши вже підводні дрони для ураження російського підводного флоту. Цей випадок також є першим в історії.

"У росіян залишилось ще два підводні човни (класу "Варшавянка" – 24 Канал), два інші – пошкоджені. Тому, ще не вечір. Вибух був дуже серйозним, на дроні, ймовірно, було кілька сотень кілограмів тротилу", – зауважив військовий експерт.

Росіянам не вдалося вберегти підводний човен: дивіться відео

Що відомо про ураження "Варшавянки" у Новоросійську?