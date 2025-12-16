Про це пише 24 Канал із посиланням на AP.
Коли Росія отримає мирний план?
Володимир Зеленський пояснив журналістам, що проєкт мирного плану, який обговорювався зі США під час переговорів у Берліні, є цілком робочим. Водночас він застеріг, що деякі ключові питання — зокрема доля українських територій, окупованих російськими військами, – залишаються невирішеними.
За словами Президента України, пропозиції, які нині узгоджуються з американськими посадовцями для укладення мирної угоди з метою завершення майже чотирирічної війни з Росією, можуть бути фіналізовані вже за кілька днів. Після цього американські посланці представлять їх Кремлю перед можливими подальшими зустрічами у США наступними вихідними.
Зеленський застеріг, що у разі відмови Путіна від дипломатичних зусиль Україна очікує посилення західного тиску на Москву, зокрема жорсткіших санкцій і додаткової військової допомоги для оборони. У разі провалу дипломатії Київ добиватиметься посилення систем протиповітряної оборони та отримання далекобійного озброєння.
Як на мирний процес реагують у Кремлі?
Своєю чергою, Росія відкинула пропозицію тимчасового різдвяного перемир'я. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито скористається цим, щоб підготуватися до війни.
Крім того, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що США нібито зобов'язалися не брати Україну в НАТО і "зрозуміли російську позицію" щодо конфлікту.
Так званий дипломат висловив цинічну думку, що окуповані території України мають знову стати частиною Росії, а права УПЦ МП повинні бути відновлені.