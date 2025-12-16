Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.
Когда Россия получит мирный план?
Владимир Зеленский объяснил журналистам, что проект мирного плана, который обсуждался с США во время переговоров в Берлине, является вполне рабочим. В то же время он предостерег, что некоторые ключевые вопросы - в частности судьба украинских территорий, оккупированных российскими войсками, – остаются нерешенными.
По словам Президента Украины, предложения, которые сейчас согласовываются с американскими чиновниками для заключения мирного соглашения с целью завершения почти четырехлетней войны с Россией, могут быть финализированы уже через несколько дней. После этого американские посланники представят их Кремлю перед возможными дальнейшими встречами в США в следующие выходные.
Зеленский предостерег, что в случае отказа Путина от дипломатических усилий Украина ожидает усиления западного давления на Москву, в частности жестких санкций и дополнительной военной помощи для обороны. В случае провала дипломатии Киев будет добиваться усиления систем противовоздушной обороны и получения дальнобойного вооружения.
Как на мирный процесс реагируют в Кремле?
В свою очередь, Россия отвергла предложение временного рождественского перемирия. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы воспользуется этим, чтобы подготовиться к войне.
Кроме того, российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что США якобы обязались не брать Украину в НАТО и "поняли российскую позицию" по конфликту.
Так называемый дипломат выразил циничное мнение, что оккупированные территории Украины должны снова стать частью России, а права УПЦ МП должны быть восстановлены.