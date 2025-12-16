По словам Пескова, Россия якобы хочет мира. Об этом пишет российская служба BBC, передает 24 Канал.

Смотрите также США выдвинули Украине ультиматум по гарантиям безопасности, – Politico

Что заявили в Кремле?

Россия уже неоднократно отказывалась от предложений временного прекращения огня, повторяя свои нарративы.

Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее,

– сказал Песков.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Россию планируют призвать к прекращению боевых действий как минимум на время Рождества.

15 декабря в Берлине состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией, во время которых была подтверждена поддержка идеи временного перемирия.

Мирные переговоры: последние новости