Детали передает 24 Канал, ссылаясь на заявление Зеленского в чате с журналистами.

Что сказал Зеленский о Донбассе?

Медийщики переспросили, не изменилась ли позиция президента относительно потенциального референдума и выхода Вооруженных сил с Донбасса, потенциального создания буферной зоны. И попросили игнорировать, не зачитывать этот вопрос, если ничего не изменилось.

"Такие вопросы игнорировать не буду, потому что Донбасс – это важный для меня вопрос", – отозвался Зеленский.

Он объяснил, что россияне до сих пор хотят захватить весь Донбасс, а США предлагают там свободную экономическую зону.

Я еще раз подчеркну: свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством России. Это важные для меня черты любого формата Донбасса. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем – ту часть, которая временно оккупирована, безусловно. Но, тем не менее, мы проговариваем вопрос по территории. И вы знаете, что он один из ключевых. В этом вопросе у нас пока что консенсуса нет. Буду откровенен,

– констатировал Зеленский.

Однако он отметил, что есть движение вперед по другим вопросам. Это прежде всего гарантии безопасности.

Какие гарантии безопасности обещают Украине?

Прежде всего это должно быть что-то вроде пятой статьи НАТО. Кроме гарантий безопасности, Украина рассчитывает на 5 документов, которые предусматривают восстановление и возмещение за жилье переселенцам. А еще – выплаты семьям погибших Героев.