Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины?
Журналисты объяснили, что новое предложение является самым сильным и четким обещанием безопасности, которое администрация Дональда Трампа выдвинула для Украины, однако оно содержит скрытый ультиматум: или Киев соглашается сейчас, или следующий вариант будет значительно менее щедрым.
Гарантии безопасности "вроде статьи 5" появилась на фоне марафонских переговоров специального посланника Стива Уиткоффа, зятя и советника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, а также украинских и европейских чиновников в Берлине, где Вашингтон пытается склонить Киев к принятию условий, которые должны положить конец войне.
Мы считаем, что в окончательном соглашении Россия примет все эти условия, которые позволят существование сильной и свободной Украины. Россия в рамках финального соглашения дала понять, что открыта к вступлению Украины в ЕС,
– говорит один из американских чиновников.
Другой чиновник отметил, что украинская делегация была приятно удивлена готовностью Трампа согласиться на более жесткие гарантии безопасности и вынести их на ратификацию Конгресса, чтобы они действовали и после завершения его президентского срока.
Недавние переговоры в Берлине, по словам чиновников, касались конкретных территориальных вопросов и сейчас прорабатывается, но еще не финализировано, предложение по совместному контролю России и Украины над Запорожской атомной электростанцией с доступом каждой стороны к половине производимой ею электроэнергии.
В то же время американские чиновники преимущественно избегали деталей относительно того, как планируют преодолеть другие разногласия в территориальных вопросах. Они заявили, что оставили Зеленскому идеи для размышлений относительно возможных решений.
Мирный процесс по Украине: что известно?
Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом мирный план с Дональдом Трампом. Украинский политик также очертил следующие этапы работы. Речь идет о доработке документов, консультации США с Россией, дальнейшие переговоры с президентом США и встречи украинских и американских команд в США в ближайшее время.
Известно, что впоследствии также пройдет встреча переговорных команд. Зеленский предположил, что такая встреча может состояться в США уже в ближайшее время, возможно даже в эти выходные. По результатам этих переговоров, добавил он, станет понятно, можно ли будет переходить к обсуждению встречи на уровне лидеров, в частности с президентом Соединенных Штатов.