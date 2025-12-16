Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?

Журналисты объяснили, что новое предложение является самым сильным и четким обещанием безопасности, которое администрация Дональда Трампа выдвинула для Украины, однако оно содержит скрытый ультиматум: или Киев соглашается сейчас, или следующий вариант будет значительно менее щедрым.

Гарантии безопасности "вроде статьи 5" появилась на фоне марафонских переговоров специального посланника Стива Уиткоффа, зятя и советника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, а также украинских и европейских чиновников в Берлине, где Вашингтон пытается склонить Киев к принятию условий, которые должны положить конец войне.

Мы считаем, что в окончательном соглашении Россия примет все эти условия, которые позволят существование сильной и свободной Украины. Россия в рамках финального соглашения дала понять, что открыта к вступлению Украины в ЕС,

– говорит один из американских чиновников.

Другой чиновник отметил, что украинская делегация была приятно удивлена готовностью Трампа согласиться на более жесткие гарантии безопасности и вынести их на ратификацию Конгресса, чтобы они действовали и после завершения его президентского срока.

Недавние переговоры в Берлине, по словам чиновников, касались конкретных территориальных вопросов и сейчас прорабатывается, но еще не финализировано, предложение по совместному контролю России и Украины над Запорожской атомной электростанцией с доступом каждой стороны к половине производимой ею электроэнергии.

В то же время американские чиновники преимущественно избегали деталей относительно того, как планируют преодолеть другие разногласия в территориальных вопросах. Они заявили, что оставили Зеленскому идеи для размышлений относительно возможных решений.

