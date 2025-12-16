Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Що відомо про гарантії безпеки для України?

Журналісти пояснили, що нова пропозиція є найсильнішою та найчіткішою безпековою обіцянкою, яку адміністрація Дональда Трампа висунула для України, однак вона містить прихований ультиматум: або Київ погоджується зараз, або наступний варіант буде значно менш щедрим.

Гарантії безпеки "на кшталт статті 5" з'явилася на тлі марафонських переговорів спеціального посланця Стіва Віткоффа, зятя та радника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, а також українських і європейських посадовців у Берліні, де Вашингтон намагається схилити Київ до прийняття умов, що мають покласти край війні.

Ми вважаємо, що в остаточній угоді Росія прийме всі ці умови, які дозволять існування сильної та вільної України. Росія в межах фінальної угоди дала зрозуміти, що відкрита до вступу України в ЄС,

– каже один з американських посадовців.

Інший чиновник зазначив, що українська делегація була приємно здивована готовністю Трампа погодитися на жорсткіші гарантії безпеки та винести їх на ратифікацію Конгресу, аби вони діяли й після завершення його президентського терміну.

Нещодавні переговори у Берліні, за словами посадовців, торкалися конкретних територіальних питань і що наразі опрацьовується, але ще не фіналізована, пропозиція щодо спільного контролю Росії та України над Запорізькою атомною електростанцією з доступом кожної сторони до половини виробленої нею електроенергії.

Водночас американські посадовці переважно уникали деталей щодо того, як планують подолати інші розбіжності в територіальних питаннях. Вони заявили, що залишили Зеленському ідеї для роздумів щодо можливих рішень.

Мирний процес щодо України: що відомо?