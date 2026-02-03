Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу пояснив, чому цього разу задум Кремля не спрацював так, як планували в Москві. Він також зазначив, що в української протиповітряної оборони могли з'явитися нові можливості, які змінюють ситуацію.

Енергетичне перемир'я від Трампа не спрацювало

Саакян пояснив, що заяви Дональда Трампа про нібито домовленість із Путіним щодо тижневої паузи в ударах були радше політичним жестом, ніж чітко узгодженим режимом припинення вогню.

Зауважте! Масований удар відбувся після заяв Дональда Трампа про домовленість із Путіним не обстрілювати українські міста. Президент США 29 січня повідомив, що особисто просив російського лідера утриматися від атак на Київ та інші міста протягом тижня, і заявив, що Путін нібито погодився.

За словами політолога, це радше ланцюжок повідомлень, який міг працювати лише доти, доки Росія сама була зацікавлена його дотримуватися.

Угода з припиненням вогню була не узгоджена. Це було так: Трамп попросив, Путін відповів, Зеленському сказали,

– пояснив Саакян.

Саме тому нічна атака, на його думку, стала демонстрацією того, що Москва легко відходить від таких заяв, коли бачить власну вигоду.

Рютте в Києві став тригером для демонстрації сили Росії

Росія намагалася накласти цей удар на політичний момент, щоб отримати максимальний резонанс. На його думку, Кремль хотів використати приїзд Марка Рютте як привід для демонстрації, що Україна нібито беззахисна і її можна "погасити" навіть під час міжнародних контактів. Саме тому Москва вибрала сценарій максимальної сили і задіяла все, що могла.

Приїжджає Рютте. Дуже жирна риба для Росії. Вони хотіли продемонструвати, як вони сьогодні погасять всю Україну. Вони стріляли всім, чим тільки могли, – сказав він.

Він зазначив, що задум не спрацював насамперед через роботу української протиповітряної оборони. Саакян наголосив, що за масштабом це був один із найпотужніших ударів у цей морозний період, але його відбили значно краще, ніж очікувала Росія. Саме тому політичний ефект, на який розраховували в Кремлі, не відбувся.

Треба віддати належне українським системам протиповітряної оборони. Впоралися сьогодні не відмінно, а навіть краще,

– зауважив політолог.

Саакян додав, що показовими є не лише цифри загалом, а й те, які саме цілі українська ППО змогла збивати ефективніше.

Що змінилося в роботі ППО?

Політолог звернув увагу на ознаки серйозних змін у спроможностях протиповітряної оборони щодо ракет, які раніше вважалися вкрай складними для збиття.

До уваги! Під час атаки Росія зробила ставку на балістичні ракети, що ускладнило роботу нашої ППО. За даними Повітряних сил, уночі та зранку 3 лютого ворог застосував понад 70 ракет, значну частину з них становила балістика. Сили ППО збили 38 ракет, основною ціллю удару була енергетична інфраструктура в кількох регіонах.

За його словами, під час цієї атаки українська ППО збила 4 з 4 "Цирконів", а також помітно ефективніше почала працювати по Х-32 і Х-22, які раніше були вкрай складними цілями. Він припустив, що такі результати можуть свідчити про зміни в українських спроможностях.

Це також переламний момент, бо раніше це була вкрай складна ціль. А тут показники на рівні з усіма іншими ракетами, що говорить про серйозні зміни в наших спроможностях збивати,

– наголосив Саакян.

Саме це може стати тим переламним моментом, який зриває розрахунок Кремля навіть тоді, коли він підбирає "зручний" час для обстрілу. На його думку, якщо ця тенденція закріпиться, Росії буде дедалі важче отримувати потрібний психологічний і енергетичний ефект від масованих ударів.

Ситуація далеко не настільки критична, як того хотіли би росіяни. Трамп не буде реагувати на це, але куди цікавіше, що Рютте розкаже Трампу,

– наголосив він.

Він пояснив, що для Москви цей візит важливий не лише символічно. Саакян зауважив, що Рютте після поїздки може напряму комунікувати з Трампом і передавати враження "з перших уст" як людина, якій у Вашингтоні беруть слухавку. На цьому тлі, за його словами, Рютте стає альтернативним каналом впливу на Трампа, який здатен зруйнувати вигідну для Кремля картинку.

Для Росії Рютте це буквально Анти – Віткофф. Це альтернативний вплив на Трампа,

– пояснив Саакян.

Саме тому, за його словами, Росія й не могла упустити момент, коли збіглися морози та приїзд Рютте, і спробувала використати це максимально. Однак задум не дав потрібного ефекту, а удар не перетворився на аргумент тиску, як розраховували в Кремлі.

