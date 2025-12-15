Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко розповів 24 Каналу, за яких умов Україні потрібно було б піти на переговори. У Берліні 14 та 15 грудня відбулась зустріч делегацій України та США, і за даними західних ЗМІ, сторони обговорювали можливість укладення угоди щодо припинення бойових вже до Різдва.

Які чинники не дозволяють Україні сісти за стіл перемовин?

Костенко наголосив, що точка, коли Україна не може йти на перемовини, – саме зараз. Адже маємо проблеми на фронті, які не є катастрофічними, проте ворог володіє ініціативою на полі бою, і це створює загальне тло, що нібито Україна глобально програє цю війну.

Зверніть увагу! Глава ГУР Кирило Буданов наголосив, що для припинення війни необхідно поєднання кількох факторів. Такий збіг потрібних чинників може відбутися, за його словами, на початку – у середині лютого 2026 року. Водночас він не уточнив, що саме має статися у цей час, однак це, вочевидь, має бути пов'язано з подіями довкола війни в Україні.

Ще один чинник – це корупційний скандал, який також не покращує позицію Києва на перемовинах.

Тому потрібно зупинити ворога, стабілізувати лінію фронту та ухвалити рішення, які вже частково прийняв президент. Зокрема, звільнив голову свого Офісу Андрія Єрмака. Можливо, будуть ще певні кадрові рішення, які точно потрібно зробити, щоб коли Україна сяде за стіл переговорів, не було сумнівів, що вона подолала цю проблему,

– пояснив народний депутат.

Поки ворог володіє ініціативою на фронті, дуже складно пояснити Росії, чого вона має зупинитися.

Що відбувається в Росії з мобілізацією?

Також Володимир Путін може оголосити мобілізацію. Проте вона і не закінчувалась в Росії – вона триває.

Росіяни зараз можуть більше призивати, адже вони ухвалили закон, які дозволяють цілий рік здійснювати призов на строкову службу та збільшувати кількість особового складу.

Раніше строковики впродовж року не мали права підписувати контракти. Держава у такий спосіб захищала 18-річних хлопців від необдуманих рішень. Проте російський парламент ухвалив рішення, щоб прибрати цю норму. І тепер строковик на наступний день служби може підписувати контракт,

– наголосив Роман Костенко.

У такий спосіб часто строковиків змушують підписувати контракти і відправляють в Україну, де вони гинуть досить швидко.

Яка ситуація довкола мирних переговорів?