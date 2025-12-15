Відповідну інформацію повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

Що сказав Умєров про угоду?

За словами високопосадовця, впродовж останніх двох днів переговори між українською та американською сторонами були насправді конструктивними та продуктивними. На його думку, вдалося досягнути реального прогресу.

Сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато галасу та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся на чутки та провокації,

– написав він.