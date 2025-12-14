Про таке президент написав у соцмережі X, передає 24 Канал.

Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де запланована низка зустрічей з українськими, американськими та європейськими перемовниками. Зазначимо, що перед зустріччю з американською стороною він поспілкувався і з Еммануелем Макроном, а також висловив йому вдячність за підтримку.

Ми тісно координуємо свої дії та працюємо разом заради нашої спільної безпеки,

– написав Зеленський за підсумками розмови.

Зі свого боку французький президент Еммануель Макрон зазначив, що Франція й надалі залишатиметься на боці Києва, працюючи над досягненням міцного та довготривалого миру, який забезпечить безпеку й суверенітет України, а також стабільність усієї Європи у перспективі.

Американці, європейці та українці прагнуть лише миру. Поки Росія продовжує свою агресивну війну, Україна стоїть міцно,

– висловився Макрон.

Окремо французький лідер подякував українським, європейським та американським учасникам переговорного процесу, які докладають зусиль задля встановлення тривалого й справедливого миру.

