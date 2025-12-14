Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про візит Зеленського до Німеччини?

Удень 14 грудня український лідер прибув до Німеччини. Він каже, що в планах зустріч з американською переговорною командою.

"Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини", – заявив Президент України.

Крім того, Зеленський заявив, що отримав усі сигнали щодо останніх пропозицій США щодо мирного плану та готовий до діалогу.

Український політик підкреслив, що матиме окрему зустріч з Мерцом і з деякими лідерами Європи.

Хто також уже прибув до Німеччини?