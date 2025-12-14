Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також Сірий кардинал, плейбой і зять Трампа: хто такий Джаред Кушнер і яка його роль на переговорах щодо України
Що відомо про візит Зеленського до Німеччини?
Удень 14 грудня український лідер прибув до Німеччини. Він каже, що в планах зустріч з американською переговорною командою.
"Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини", – заявив Президент України.
Крім того, Зеленський заявив, що отримав усі сигнали щодо останніх пропозицій США щодо мирного плану та готовий до діалогу.
Український політик підкреслив, що матиме окрему зустріч з Мерцом і з деякими лідерами Європи.
Хто також уже прибув до Німеччини?
Раніше повідомляли, що фотограф німецького агентства dpa помітив у Берліні американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Вони прибули до столиці Німеччини на переговори з українським лідером.