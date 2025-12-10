На початку грудня 2025 року в Москві відбулися переговори Росії та США, на них за тим самим путінським столом зліва від Стіва Віткоффа сидів і дивився в очі Путіну високий та ошатний джентльмен. Це Джаред Кушнер або, як сказав би Тоні Старк, – "геній, мільярдер, плейбой і філантроп".

Насправді ж усі ці епітети можна замінити одним – зять Дональда Трампа. Утім, геть не факт, що Трамп був би нинішнім Трампом без допомоги цього хлопця. Деталі біографії пана Кушнера читайте в матеріалі 24 Каналу.

Єврейське коріння Кушнера і зв'язок з Україною та Білоруссю

Предки Джареда – українські та білоруські євреї. Почати варто з того, що означає прізвище Кушнер. Білоруською мовою "кушнєр", або українською "кушнір", – це майстер-ремісник, який займається обробленням хутра та пошиттям виробів із нього, наприклад кожухів, кептарів і шапок. Саме хутряним бізнесом займалися предки Джареда по батьківській лінії та досягли в цьому певних успіхів.

Дід і бабуся по батьківській лінії – Йоссель Берковіц і Рая (Рахіль) Кушнер – походять із Білорусі та до Другої світової війни мешкали в Новогрудку – давній резиденції литовських князів і першій столиці Литовсько-Руської держави. Тоді це місто входило у склад Речі Посполитої, потім унаслідок змови Сталіна та Гітлера потрапило в склад БРСР, але влітку 1941 року було окуповано нацистами.



Джозеф Берковіц і Рая Кушнер, дідусь і бабуся Джареда Кушнера, в Будапешті в 1945 році. Вони вирушили до Нью-Йорка, де отримали притулок і допомогу / фото The Washington Post

Дід і бабуся Кушнера пережили радянську окупацію, а потім і Голокост. Рахіль була учасницею руху спротиву, бачила, як німці вбили її матір. Вона була однією з 350 людей, яким пощастило втекли з Новогрудського гетто таємним 205-метровим тунелем, який прорили відчайдухи. Під час втечі зник безвісти її брат, а вона потім понад рік ховалася в лісах у партизанів разом із молодшою сестрою та хворим батьком.

Про це Рей Кушнер сама розповідала в інтерв’ю 1982 року. Якщо добре знаєте англійську, послухайте: воно дуже цікаве й розповідає не лише про Голокост, а й про життя до війни, радянську окупацію Білорусі тощо.

Після війни Йоссель і Рахіль одружилися в Будапешті, а потім змогли вирватися зі ще однієї пастки – радянської. 1949 року вони переїхали до США, де стали Джозефом і Рей Кушнерами, започаткувавши американську гілку роду.

Джозеф, який взяв прізвище дружини, бо був із бідної родини, а вона з багатої та відомої (до війни батько Раї Зайдель був власником кількох магазинів із продажу хутра в Новогрудку), спершу працював теслею в Брукліні (район Нью-Йорку), але згодом зацікавився нерухомістю та досяг у цій сфері успіху.

Прадідусь Джареда по материній лінії – Давид Штадтмауер – родом із села Підгайці Тернопільської області. Прабабуся похована на Волині (можливо, в селі Бахів). Інші родичі матері мільярдера походять із Козьової (Тернопільська область) та Краковця (Львівська область).

Що відомо про Чарльза Кушнера і його батька-мільйонера?

Син вихідців із Білорусі – Чарльз Кушнер – уже був мультимільйонером. Великі статки йому принесли операції з нерухомістю в Нью-Джерсі. Його компанія Kushner Properties стала впливовим гравцем на місцевому ринку, а сам Чарльз спробував конвертувати фінансові успіхи в політичні.

Він дружив із родиною Клінтонів і був великим донором Демократичної партії. На цьому й погорів – у 2004 році стало відомо, що він робив незаконні пожертви від імені своїх бізнесових партнерів, про які ті нічого не знали.

Далі було ще гірше: свідчення проти Чарльза Кушнера дав чоловік його сестри, тому Кушнер вирішив помститися та найняв повію, щоб та звабила родича, а він міг потім шантажувати його або викрити перед сестрою. Ця афера сплила, й Чарльз Кушнер дістав реальний строк – 2 роки за 18 пунктами обвинувачення. Він відсидів 14 місяців у в’язниці, а решту строку відбув під пом’якшеним наглядом.

Після виходу на волю Чарльза Кушнера позбавили права займатися адвокатською діяльністю, також судимість суттєво вплинула на його можливість вести бізнес. Її скасує лише тесть – Дональд Трамп. Він не лише помилує кримінального злочинця, який став його родичем, але й зробить дипломатом.

Із 2025 року Чарльз Кушнер стане послом США не десь, а у Франції та Монако. З іншого боку, якщо французи посадили до буцегарні власного президента, то такий крок виглядає навіть логічним.

Молоді роки Джареда Кушнера

Джаред Кушнер народився 10 січня 1981 року в містечку Лівінгстон штату Нью-Джерсі, виховувався в релігійній єврейській родині та відвідував ортодоксальну єврейську школу – єшиву.

З цим багажем молодий Джаред вступив у 1999 році в надпрестижний Гарвард, за що його батько, квартирний магнат із Нью-Джерсі, задонатив університету 2,5 мільйона доларів (це не хабар, а традиційна для американських елітних вишів практика – 24 Канал).

Джаред навчався на факультеті державного управління (John F. Kennedy School of Government) та отримав 2003 року ступінь бакалавра з відзнакою. Під час навчання проявив себе не як багатій-мажор (як той самий Дональд Трамп), а був дійсно активним і талановитим студентом.

Згодом він продовжив навчання та отримав два ступені MBA у школі права та школі бізнесу Нью-Йоркського університету, проходив стажування в офісі окружного прокурора Мангеттена, а також провідних юрфірмах Нью-Йорка.



Чарлі та Джаред Кушнери після Нью-Йоркського марафону 1998 року / Фото NYmag

Кушнер на чолі родинного бізнесу

Уже під час навчання Джареду довелося активно втягуватися в родинний бізнес (бо батько сидів у буцегарні). З цим завданням Кушнер-молодший впорався і не лише не дав бізнес-імперії батька піти на дно, а й вивів її на новий рівень.

Джаред Кушнер почав активно інвестувати в нерухомість Нью-Йорка та заробив на цьому мільярди доларів. Кушнер не боявся брати в борг, чим активно й займався. На ці гроші він купляв все нові та нові будівлі, доводив їх до ладу та продавав із шаленими відсотками на ринку.

Але у 2008-му бульбашка на ринку нерухомості гучно тріснула й Кушнери ледь не стали банкротами. Щоб вирулити, довелося продавати цінні активи. Утім, Джареду вдалося "пропетляти", й незабаром він повернувся у вищу лігу нью-йоркських девелоперів. Не в останню чергу через те, що став менше слухати авантюрних порад батька, який на той час уже вийшов із в’язниці.

Також Джаред Кушнер активно інвестував в IT-сектор і всіляко підтримував стартапи з потенціалом покращення якості рішень у будівництві та нерухомості.

У жовтні 2009 року він одружився з Іванкою Трамп, донькою Дональда Трампа від першого шлюбу з Іванною Зельнічковою. Цікаво, що на той час ще невідомо було, кому пощастило більше, адже Іванка одружувалась з надуспішним бізнесменом, а Джаред – із донькою скандальної телезірки та не надто успішного бізнесмена, компанії якого постійно банкрутують.



Зокрема, у 2004 через борг у майже у 2 мільярди доларів збанкрутувала Trump Hotels and Casino Resorts, а в лютому 2009-го – Trump Entertainment Resorts. Утім, майбутнє показало, що виграли всі.



Джаред Кушнер та Іванка Трамп / фото Dimitrios Kambouris / VF15 / WireImage

Що відомо про особисте життя Кушнера?

Джаред та Іванка Трамп познайомились у 2005 році, а одружилися у 2009 році. Заради чоловіка Іванка прийняла іудаїзм (нині дотримується шабату та кашруту), весілля проходило за традиційною для ортодоксальних євреїв церемонією, яку проводив дуже шанований рабин Хаскель Лукштейн.

Це означало, що всі чоловіки на ній (разом із батьком нареченої) мали бути в ярмулках чи то пак – кіпах (і в когось є таке фото).

Насправді Дональд Трамп тут проявив себе шляхетно: він вшанував єврейські традиції та, за спогадами Джареда Кушнера, перед тим як повести Іванку до вівтаря, попросив ярмулку, щоб одягнути її.

У шлюбі народилося троє дітей: донька Арабелла Роуз і двоє синів – Джозеф Фредерік і Теодор Джеймс.

Зять президента та роль Джареда в перемозі Трампа

Невідомо, хто остаточно переконав Трампа спробувати піти в президенти, але вплив зятя не можна ігнорувати. Джаред, який все життя був демократом, у якого Клінтони були друзями родини, а Обама – кумиром (до певного часу), різко змінив погляди та приєднався у 2015 році до кампанії свого тестя.

Спершу це видавалося авантюрою, але з кожним місяцем шанси на те, що Трампа сприйматимуть серйозно, зростали. Цьому прислужилися ЗМІ, власником яких був Джаред Кушнер: сам він залучив до кампанії талановитих технарів, що й стало запорукою успіху. Саме вірусність Трампа в соцмережах мобілізувала молодь, яка пішла голосувати за "прикольного кандидата", а також демонізувала його суперницю – Гілларі Клінтон.

Саме Кушнер зробив ставку на політконсультанта Пола Манафорта (пам'ятаєте такого?), а також залучив до кампанії Стіва Беннона – людину ультраправих поглядів із репутацією міського божевільного. Беннон був одним із тих, хто стояв біля витоків MAGA-ідеології. Точніше, Кушнер дозволив Беннону її сформулювати, закривши очі на антисемітизм останнього, що для родини Кушнерів вважається великим табу.



Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа (ліворуч), іде разом із тодішнім головним стратегом Трампа Стівом Бенноном / AP / Evan Vucci

Трамп із зятем не сперечався і дослухався до його порад: зокрема, вважається, що саме Кушнер рекомендував тестю обрати віцепрезидентом Майка Пенса.

Також Джаред не відмовив собі в помсті за батька. Активним членом кампанії Трампа був губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, який до того був прокурором і посадив Кушнера-старшого за ґрати. Син афериста про це не забув і домігся того, що Трамп вигнав політика. Сам він це заперечує, але Крісті переконаний, що сам він дав команду Стіву Беннону дискредитувати його перед Трампом.

На фініші кампанії Джаред Кушнер фактично взяв на себе роль керівника політичного штабу Дональда Трампа і навіть писав для тестя промови. Невідомо, чи той їх використовував, бо складалося враження, що він ніс усе, що бог на душу покладе, але це спрацювало. Трамп сенсаційно переміг і став президентом США.

Переможець ще більше наблизив зятя та, схоже, довіряв йому більше за власних дітей (з огляду на їхні заяви та вчинки – це й не дивно, але все одно показово). Кушнер був присутнім на всіх нарадах і під час ухвалення головних рішень. Під час перших місяців другої каденції приблизно такий самий рівень впливу на Трампа був в Ілона Маска, але з тією різницею, що Кушнер його не втратив.

Трамп зробив Джареда Кушнера своїм старшим радником та став доручати зятю важливі дипломатичні справи, а той – їх вдало "розрулювати". Мовиться, зокрема, про місію до Японії, оновлену торговельну угоду з Мексикою та Канадою, яка прийшла на зміну відомій угоді NAFTA та зупинила (як знаємо нині, тимчасово) тарифний геноцид Трампа.

Світ, щоправда, був шокований цією "човниковою дипломатією" та звичкою Кушнера вести державні справи по WhatsApp. Але ще більше всіх шокувало те, що ні Джаред, ні Іванка під час своїх дипломатичних місій не забували про бізнесові інтереси родини. Через це їх постійно звинувачували в конфлікті інтересів та лобізмі. Але Трамп на такі "дрібниці" не зважав, а під час другої каденції взагалі перетворив це на офіційну практику, а хто намагався задавати про це питання, того він став називати дурнем.

ЗМІ називали Кушнера автором ідеї створення таємного каналу зв’язку між Трампом і Путіним заради координації війни в Сирії. Для цього радник Трампа організував серію таємних зустрічей іншого радника – обраного президента США Майкла Флінна з російським послом Сергієм Кисляком. Але, оскільки Кушнер не знайшов кращого місця за Трамп-тауер, про це стало відомо та вибухнув великий скандал.

Пікантності ситуації додало те, що все відбувалось на тлі розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США та допомоги Трампу. ЗМІ довго розкручували тему та дійшли висновку, що Сирія була лише приводом, насправді ж Путін і Трамп обговорювали глобальніші речі. Можливо, наслідком цих розмов через посередників і стало те, що нині Трамп постійно повторює мантру, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби той був президентом США.

Останнє наразі – лише конспірологія, але той факт, що Кушнер всупереч родинній нелюбові до росіян (бабуся була свідком сталінських репресій у 1939 – 1941 роках у рідному Новогрудку) пересилив себе та пішов із ними на кулуарні домовленості заради вигоди, говорить про Джареда багато.

Сірий кардинал Трампа

Варто зазначити, що серед чиновників часів першої каденції Трампа Джаред Кушнер був одним із небагатьох, хто витримав тягар роботи на шефа, не зрадив і не втік. З іншого боку, куди було тікати, якщо це твій тесть, а ти де-факто сірий кардинал, яким цим каламутним хаосом і керує.

Попри всі "але" дипломатичні старання Джареда Кушнера часів першої каденції варто визнати успішними навіть за одні лише Авраамові угоди – найуспішнішу спробу нормалізації ситуації на Близькому Сході з часів Кемп-Девідських угод 1978 року.

Фактично Авраамові угоди (низка договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і низкою мусульманських держав) стали їх політичними спадкоємцями, оскільки передбачали офіційне визнання держави Ізраїль, її право на існування та руйнували регіональну ізоляцію Тель-Авіва.

Кушнер вважається архітектором цих домовленостей та їхнім оператором.

Звісно, Кушнер не був би Кушнером, якби не мав з цього зиску. Свої розгалужені зв’язки на Близькому Сході він у 2021 році (тобто після відходу від держслужби) монетизував у стартапі під назвою Affinity Partners, що зосередився на інвестуванні в американські та ізраїльські компанії в регіоні, а також в Індії та Африці.

Приблизно тим самим і там само займався голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, що дало підстави деяким коментаторам припустити, що саме Кушнер, а не Віткофф був першим мостом для росіян до президента США.

Компанія Кушнера стала дуже успішною, що дало підстави критикам звинуватити Джареда в тому, що він торгує впливом, який має його родич, а самому Кушнеру – не зважати на це. Ситуація не змінилась у часи президентства Байдена. Ніхто із силовиків Кушнера не чіпав, а розслідування про корупцію та конфлікти інтересів померли ще на ранніх стадіях.

Важливо, що всі ці зміни в житті Кушнера відбувались тоді, коли він жив зі смертельним діагнозом. Ще у 2019 році лікарі виявили в нього рак щитоподібної залози. Кушнер зі страшним діагнозом не примирився і пройшов дві операції та декілька курсів лікування. Станом на сьогодні хвороба відступила.

Курс на мільярди

У поверненні Трампа до Білого Дому роль Джареда Кушнера вже не була такою визначальною. Він зосередився на бізнесових аспектах розвитку імперії, а тесть впорався сам.

На початку першого року другого пришестя Трампа в Білий Дім родич тримався в тіні, проте злі язики вперто нагадували, що за успіхами Трампа у відносинах із Катаром і Саудівською Аравією стирчать вуха кмітливого зятя, який на цьому заробив мільярди. Водночас Forbes офіційно визнав Джареда Кушнера мільярдером лише у вересні 2025 року.

Історію 8-річної давнини про організовані Кушнером у Трамп-тауері зустрічі з росіянами всі знову згадали, коли Трамп витяг зятя з лави запасних і приставив до Стіва Віткоффа під час візиту того до Москви 2 грудня 2025 року з обов’язковим 3-годинним очікуванням і 5-годинною розмовою.

Джаред Кушнер на зустрічі з Путіним 2 грудня 2025 року / усі фото Кремля

Деталі розмови невідомі, але вочевидь Кушнера направили і для того, щоб він слідкував за Віткоффом і в разі чого зміг пояснити, що ж сказали росіяни. Також, як жартують у мережі, тепер Джаред знає про Полтавську битву.

З огляду на те, що саме Кушнера, а не Віткоффа називають справжнім творцем мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС, дивуватися тут не варто.