В начале декабря 2025 года в Москве состоялись переговоры России и США, на них за тем самым путинским столом слева от Стива Уиткоффа сидел и смотрел в глаза Путину высокий и нарядный джентльмен. Это Джаред Кушнер или, как сказал бы Тони Старк, – "гений, миллиардер, плейбой и филантроп".

На самом же деле все эти эпитеты можно заменить одним – зять Дональда Трампа. Впрочем, далеко не факт, что Трамп был бы нынешним Трампом без помощи этого парня. Детали биографии господина Кушнера читайте в материале 24 Канала.

Еврейские корни Кушнера и связь с Украиной и Беларусью

Предки Джареда – украинские и белорусские евреи. Начать стоит с того, что означает фамилия Кушнер. На белорусском языке "кушнер" или на украинском "кушнір" – это мастер-ремесленник, который занимается обработкой меха и пошивом изделий из него, например, кожухов, кептаров и шапок. Именно меховым бизнесом занимались предки Джареда по отцовской линии и достигли в этом определенных успехов.

Дед и бабушка по отцовской линии – Йоссель Берковиц и Рая (Рахиль) Кушнер – происходят из Беларуси и до Второй мировой войны жили в Новогрудке – древней резиденции литовских князей и первой столице Литовско-Русского государства. Тогда этот город входил в состав Речи Посполитой, но в результате сговора Сталина и Гитлера попал в состав БССР, но летом 1941 был оккупирован нацистами.



Джозеф Берковиц и Рая Кушнер, дедушка и бабушка Джареда Кушнера, в Будапеште в 1945 году. Они отправились в Нью-Йорк, где получили убежище и помощь / Фото The Washington Post

Дед и бабушка Кушнера пережили советскую оккупацию, а затем и Холокост. Рахиль была участницей движения сопротивления, видела как немцы убили ее мать. Она была одной из 350 человек, которым повезло сбежать из Новогрудского гетто тайным 205-метровым туннелем, который прорыли смельчаки. Во время побега пропал без вести ее брат, а она потом больше года пряталась в лесах у партизан вместе с младшей сестрой и больным отцом.

Об этом Рэй Кушнер сама рассказывала в интервью в 1982 года. Если хорошо знаете английский – послушайте, оно очень интересное и рассказывает не только о Холокосте, но и о жизни до войны, советскую оккупацию Беларуси и тому подобное.

После войны Йоссель и Рахиль поженились в Будапеште, а потом смогли вырваться из еще одной ловушки – советской. в 1949 году они переехали в США, где стали Джозефом и Рэй Кушнерами, положив начало американской ветви рода.

Джозеф, который взял фамилию жены, потому что был из бедной семьи, а она из богатой и известной (до войны отец Раи Зайдель был владельцем нескольких магазинов по продаже меха в Новогрудке), сначала работал плотником в Бруклине (район Нью-Йорка), но впоследствии заинтересовался недвижимостью и достиг в этой сфере успеха.

Прадедушка Джареда по материнской линии – Давид Штадтмауэр – родом из села Подгайцы Тернопольской области. Прабабушка похоронена на Волыни (возможно, в селе Бахов). Другие родственники матери миллиардера происходят из Козевой (Тернопольская область) и Краковца (Львовская область).

Что известно о Чарльзе Кушнере и отце-миллионере?

Сын выходцев из Беларуси – Чарльз Кушнер – уже был мультимиллионером. Большое состояние ему принесли операции по недвижимости в Нью-Джерси. Его компания Kushner Properties стала влиятельным игроком на местном рынке, а сам Чарльз попытался конвертировать финансовые успехи в политические.

Он дружил с семьей Клинтонов и был крупным донором Демократической партии. На этом и погорел – в 2004 году стало известно, что он делал незаконные пожертвования от имени своих бизнес партнеров, о которых те ничего не знали.

Дальше было еще хуже – показания против Чарльза Кушнера дал муж его сестры, поэтому Кушнер решил отомстить и нанял проститутку, чтобы та соблазнила родственника, а он мог потом шантажировать его или разоблачить перед сестрой. Эта афера всплыла и Чарльз Кушнер получил реальный срок – 2 года по 18 пунктам обвинения. Он отсидел 14 месяцев в тюрьме, а остальной срок отбыл под смягченным надзором.

После выхода на свободу Чарльза Кушнера лишили права заниматься адвокатской деятельностью, также судимость существенно повлияла на возможность вести бизнес. Ее отменит только тесть – Дональд Трамп. Он не только помилует уголовного преступника, который стал его родственником, но и сделает дипломатом.

С 2025 года Чарльз Кушнер станет послом США не где-нибудь, а во Франции и Монако. С другой стороны, если французы посадили в тюрьму собственного президента, то такой шаг выглядит даже логичным.

Молодые годы Джареда Кушнера

Джаред Кушнер родился 10 января 1981 года в городке Ливингстон, штат Нью-Джерси, воспитывался в религиозной еврейской семье и посещал ортодоксальную еврейскую школу – иешиву.

С этим багажом молодой Джаред поступил в 1999 году в сверхпрестижный Гарвард, за что отец – квартирный магнат из Нью-Джерси задонатил университету 2,5 миллиона долларов (это не взятка, а традиционная для американских элитных вузов практика, – 24 Канал).

Джаред учился на факультете государственного управления (John F. Kennedy School of Government) и получил в 2003 году степень бакалавра с отличием. Во время учебы проявил себя не как "богач-мажор" (как тот самый Дональд Трамп), а был действительно активным и талантливым студентом.

Впоследствии он продолжит обучение и получит две степени MBA в школе права и школе бизнеса Нью-Йоркского университета, пройдет стажировку в офисе окружного прокурора Манхэттена, а также ведущих юрфирмах Нью-Йорка.



Чарли и Джаред Кушнер после Нью-Йоркского марафона 1998 года / Фото NYmag

Кушнер во главе семейного бизнеса

Уже во время учебы Джареду пришлось активно втягиваться в семейный бизнес (потому что отец сидел в тюрьме). С этой задачей Кушнер-младший справился и не только не дал бизнес-империи отца пойти ко дно, но и вывел ее на новый уровень.

Джаред Кушнер начал активно инвестировать в недвижимость Нью-Йорка и заработал на этом миллиарды долларов. Кушнер не боялся брать в долг, чем активно и занимался. На эти деньги он покупал все новые и новые здания, доводил их до ума и продавал с бешеными процентами на рынке.

Но в 2008-м пузырь на рынке недвижимости громко лопнул и Кушнеры едва не стали банкротами. Чтобы вырулить, пришлось продавать ценные активы. Впрочем, Джареду удалось "пропетлять" и вскоре он вернулся в высшую лигу нью-йоркских девелоперов. Не в последнюю очередь из-за того, что стал меньше слушать авантюрных советов отца, который к тому времени уже вышел из тюрьмы.

Также Джаред Кушнер активно инвестировал в IT-сектрор и всячески поддерживал стартапы с потенциалом улучшить качество решений в строительстве и недвижимости.

В октябре 2009 года он женился на Иванке Трамп, дочери Дональда Трампа от первого брака с Иванной Зельничковой. Интересно, что в то время еще неизвестно было кому повезло больше, ведь Иванка выходила замуж за сверхуспешного бизнесмена, а Джаред – с дочерью скандальной телезвезды и слишком успешного бизнесмена, компании которого постоянно банкротятся.



Так, в 2004 из-за долга в почти в 2 миллиарда долларов обанкротилась Trump Hotels and Casino Resorts, а в феврале 2009 – Trump Entertainment Resorts. Впрочем, будущее показало, что выиграли все.



Джаред Кушнер и Иванка Трамп / Фото Dimitrios Kambouris / VF15 / WireImage

Что известно о личной жизни Кушнера?

Джаред и Иванка Трамп познакомились в 2005 году, а поженились в 2009 году. Ради мужа Иванка приняла иудаизм (сейчас придерживается шабата и кашрута), свадьба проходила по традиционной для ортодоксальных евреев церемонии, которую проводил очень уважаемый раввин Хаскель Лукштейн.

Это означало, что все мужчины на ней (включая отца невесты) должны были быть в ярмулках или же – кипах (и у кого-то есть такое фото).

На самом деле Дональд Трамп здесь проявил себя благородно – он почтил еврейские традиции и, по воспоминаниям Джареда Кушнера, перед тем, как повести Иванку к алтарю, попросил ярмулку, чтобы надеть ее.

В браке родилось трое детей – дочь Арабелла Роуз и двое сыновей – Джозеф Фредерик и Теодор Джеймс.

Зять президента и роль Джареда в победе Трампа

Неизвестно, кто окончательно убедил Трампа попробовать пойти в президенты, но влияние зятя нельзя игнорировать. Джаред, который всю жизнь был демократом, где Клинтоны были друзьями семьи, а Обама – кумиром (до поры до времени), резко изменил взгляды и присоединился в 2015 году к кампании своего тестя.

Сначала это казалось авантюрой, но с каждым месяцем шансы на то, что Трампа будут воспринимать серьезно, росли. Этому послужили СМИ, владельцем которых был Джаред Кушнер, сам он привлек к кампании талантливых "технарей", что и стало важным залогом успеха. Именно "вирусность" Трампа в соцсетях мобилизовала молодежь, которая пошла голосовать за "прикольного кандидата", а также демонизировали его соперницу – Хиллари Клинтон.

Именно Кушнер сделал ставку на политконсультанта Пола Манафорта (помните такого?), а также привлек к кампании Стива Бэннона – человека ультраправых взглядов и с репутацией городского сумасшедшего. Бэннон был одним из тех, кто стоял у истоков MAGA-идеологии. Точнее, Кушнер позволил Бэннону ее сформулировать, закрыв глаза на антисемитизм последнего, что для семьи Кушнеров считается большим табу.



Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа (слева), идет вместе с тогдашним главным стратегом Трампа Стиврм Бенноном / AP / Evan Vucci

Трамп с зятем не спорил и прислушивался к его советам, в частности, считается, что именно Кушнер рекомендовал тестю выбрать вице-президентом Майка Пенса.

Также Джаред не отказал себе в мести за отца. Активным членом кампании Трампа был губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, который до того был прокурором и посадил Кушнера-старшего за решетку. Сын афериста об этом не забыл и добился того, что Трамп выгнал политика. Сам он это отрицает, но Кристи убежден, что сам он дал команду Стиву Беннону дискредитировать его перед Трампом.

На финише кампании Джаред Кушнер фактически взял на себя роль руководителя политического штаба Дональда Трампа и даже писал для тестя речи. Неизвестно, использовал ли тот их, потому что создавалось впечатление, что он нес все, что бог на душу положит, но это сработало. Трамп сенсационно победил и стал президентом США.

Победитель еще больше приблизил зятя и, похоже, доверял ему больше собственных детей (учитывая их заявления и поступки – это и не удивительно, но все равно показательно). Кушнер присутствовал на всех совещаниях и при принятии ключевых решений. Во время первых месяцев второй каденции примерно такой же уровень влияния на Трампа был у Илона Маска, но с той разницей, что Кушнер его не потерял.

Трамп сделал Джареда Кушнера своим старшим советником и стал поручать зятю важные дипломатические дела, а он – их удачно "разруливал". Говорится в частности о миссии в Японии, обновленное торговое соглашение с Мексикой и Канадой, которая пришла на смену известной сделке NAFTA и остановила (как знаем сейчас – временно) тарифный геноцид Трампа.

Мир, правда, был шокирован этой "челночной дипломатией" и привычкой Кушнерва вести государственные дела по WhatsApp. Но еще больше всех шокировало то, что ни Джаред, ни Иванка во время своих дипломатических миссий не забывали и о бизнес-интересах семьи. Поэтому их постоянно обвиняли в конфликте интересов и лоббизме. Но Трамп на такие "мелочи" не обращал внимания, а во время второй каденции вообще превратил это в официальную практику, а кто будет пытаться задавать об этом вопрос – станет называться "дураками".

СМИ называли Кушнера автором идеи создания тайного канала связи между Трампом и Путиным ради координации войны в Сирии. Для этого советник Трампа организовал серию тайных встреч другого советника избранного президента США Майкла Флинна с российским послом Сергеем Кисляком. Но поскольку Кушнер не нашел лучшего места, чем Трамп-тауэр, об этом стало известно, и разразился большой скандал.

Пикантности добавило то, что все происходило на фоне расследования о вмешательстве России в выборы президента США и помощь Трампу. СМИ долго раскручивали тему и пришли к выводу, что Сирия была лишь поводом, на самом деле Путин и Трамп обсуждали глобальные вещи. Возможно, следствием этих разговоров через посредников и стало то, что сейчас Трамп постоянно повторяет мантру о том, что Путин никогда бы не напал на Украину, если бы тот был президентом США.

Последнее пока – только конспирология, но тот факт, что Кушнер вопреки семейной нелюбви к русским (бабушка была свидетелем сталинских репрессий в 1939 – 1941 годах в родном Новогрудке) пересилил себя и пошел с ними на кулуарные договоренности ради выгоды, говорит о Джареде много.

Серый кардинал Трампа

Стоит отметить, что среди чиновников времен первой каденции Трампа Джаред Кушнер был одним из немногих, кто выдержал бремя работы на шефа, не предал и не сбежал. С другой стороны, куда было бежать, если это твой тесть, а ты, де-факто, серый кардинал, который этим мутным хаосом и руководит.

Несмотря на все "но" дипломатические старания Джареда Кушнера времен первой каденции стоит признать успешными даже за одни только "Авраамовы соглашения" – самую успешную попытку нормализации ситуации на Ближнем Востоке со времен Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года.

Фактически "Авраамовы соглашения" (ряд договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом мусульманских государств) стали их политическими наследниками, поскольку предусматривали официальное признание государства Израиль, его право на существование и разрушали региональную изоляцию Тель-Авива.

Кушнер считается архитектором этих договоренностей и их "оператором".

Конечно, Кушнер не был бы Кушнером, если бы не получил с этого выгоду. Свои разветвленные связи на Ближнем Востоке он в 2021 году (то есть после ухода с госслужбы) монетизировал в стартапе под названием Affinity Partners, что сосредоточился на инвестировании в американские и израильские компании в регионе, а также Индии и Африке.

Примерно тем же и там же занимался глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, что дало основания некоторым комментаторам предположить, что именно Кушнер, а не Уиткофф был первым "мостом" для россиян к президенту США.

Компания Кушнера стала очень успешной, что дало основания критикам обвинить Джареда в том, что он торгует влиянием, которое имеет его родственник, а самому Кушнеру – не учитывать это. Ситуация не изменилась во времена президентства Байдена. Никто из силовиков Кушнера не трогал, а расследование о коррупции и конфликте интересов "умерли" еще на ранних стадиях.

Важно, что все эти изменения в жизни Кушнера происходили тогда, когда он жил со смертельным диагнозом. Еще в 2019 году врачи обнаружили у него рак щитовидной железы. Кушнер со страшным диагнозом не примирился и прошел две операции и несколько курсов лечения. По состоянию на сейчас болезнь отступила.

Курс на миллиарды

В возвращении Трампа в Белый дом роль Джареда Кушнера уже не была такой определяющей. Он сосредоточился на бизнес-аспектах развития империи, а тесть справился сам.

В начале первого года второго пришествия Трампа в Белый дом родственник держался в тени, однако "злые языки" упорно напоминали, что за успехами Трампа в отношениях с Катаром и Саудовской Аравией торчат уши сообразительного зятя, который на этом заработал миллиарды. При этом Forbes официально признал Джареда Кушнера миллиардером лишь в сентябре 2025 года.

Историю 8-летней давности об организованных Кушнером в Трамп-тауэре встречах с россиянами все снова вспомнили, когда Трамп вытащил зятя со скамейки запасных и приставил к Стиву Уиткоффу во время визита того в Москву 2 декабря 2025 года с обязательным 3-часовым ожиданием и 5-часовым разговором.

Джаред Кушнер на встрече с Путиным, 2 декабря 2025 года / Все фото Кремля

Детали разговора неизвестны, но очевидно Кушнера направили и для того, чтобы он следил за Уиткоффом и в случае чего смог объяснить, что же сказали россияне. Также, как шутят в сети, теперь Джаред знает о Полтавской битве.

Учитывая то, что именно Кушнера, а не Уиткоффа называют настоящим создателем мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, удивляться здесь не стоит.