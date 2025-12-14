Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно о визите Зеленского в Германию?

Днем 14 декабря украинский лидер прибыл в Германию. Он говорит, что в планах встреча с американской переговорной командой.

"Фокусируемся на том, как надежно гарантировать безопасность для Украины, чтобы опыт Будапештского меморандума и вторжения России никогда не повторился. Рассчитываем на конструктивные переговоры", – заявил Президент Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что получил все сигналы относительно последних предложений США по мирному плану и готов к диалогу.

Украинский политик подчеркнул, что будет отдельная встреча с Мерцом и с некоторыми лидерами Европы.

Кто также уже прибыл в Германию?