Что удалось поразить на ВОТ украинским военным?

В ССО отметили, что в ночь на 14 декабря их подразделения осуществили поражение вражеских целей на временно оккупированной территории в Донецкой области и Крыму с использованием ударных БПЛА FP-2.

В оккупированном Крыму, вблизи населенного пункта Янтарное ударные БПЛА ССО поразили поезд с ГСМ (горюче-смазочными материалами – 24 Канал) для оккупационных войск в движении, а также отработали по нефтебазе в населенном пункте Батумино,

Как Силы специальных операций отработали по объектам врага на ВОТ / Видео ССО

В Донецкой области в населенном пункте Марьяновка ССО поразили станцию РЭБ "Волна-2", а в районе населенного пункта Докучаевск осуществлено поражение центра подготовки операторов FPV.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", – резюмировали военные.

