Що відомо про участь Мерца в переговорах?

Володимир Зеленський поширив низку фото з українсько-американської зустрічі. Це дало підстави говорити, що Фрідріх Мерц теж бере участь у перемовинах.



Мерц та українська делегація / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Розпочали зустріч,

– написав Зеленський о 17:23.

Український президент виклав емодзі трьох прапорів – України, США, Німеччини.



ЗМІ помітили, що Мерц постійно поруч із Зеленським на зустрічі / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Та в Німеччині уточнили: канцлер не бере участі в переговорному процесі між Україною та США 14 грудня.

У Відомстві канцлера в Берліні президент України Володимир Зеленський, його переговірники та делегація США спочатку провели зустріч між собою, щоб обговорити наступні кроки в переговорах щодо припинення вогню в Україні,

– розповіло медіа Die Welt.

Мерц коротко привітався і пішов з переговорної кімнати. Тож наведені фото стосуються саме консультацій перед раундом перемовин.

Німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на урядові джерела розповіло, що канцлер Фрідріх Мерц вийшов із кімнати кабінету міністрів у Відомстві канцлера після короткого привітання.

Як модератора, Мерц залишив свого радника з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтера Зауттера.