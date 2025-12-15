Соответствующую информацию сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х. В то же время пресс-секретарь чиновника объяснила его заявление.

Что сказал Умеров о сделке?

По словам чиновника, в течение последних двух дней переговоры между украинской и американской сторонами были на самом деле конструктивными и продуктивными. По его мнению, удалось достичь реального прогресса.

Надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которая приблизит нас к миру. Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь на слухи и провокации,

– написал он.

Рустем Умеров заверил, что американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает "чрезвычайно конструктивно", чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению.

В то же время он отметил, что украинская сторона также чрезвычайно благодарна американскому президенту Дональду Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают для окончания войны в Украине.



Публикация Рустема Умерова о сделке / Скриншот 24 Канала

Заявление опровергли

Пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян в комментарии РБК-Украина объяснила, что речь идет о том, что договоренность может быть достигнута "в конце концов", а не буквально "до конца сегодняшнего дня".

Что известно о ходе переговоров?