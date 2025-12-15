Соответствующую информацию сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х. В то же время пресс-секретарь чиновника объяснила его заявление.
Что сказал Умеров о сделке?
По словам чиновника, в течение последних двух дней переговоры между украинской и американской сторонами были на самом деле конструктивными и продуктивными. По его мнению, удалось достичь реального прогресса.
Надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которая приблизит нас к миру. Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь на слухи и провокации,
– написал он.
Рустем Умеров заверил, что американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает "чрезвычайно конструктивно", чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению.
В то же время он отметил, что украинская сторона также чрезвычайно благодарна американскому президенту Дональду Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают для окончания войны в Украине.
Заявление опровергли
Пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян в комментарии РБК-Украина объяснила, что речь идет о том, что договоренность может быть достигнута "в конце концов", а не буквально "до конца сегодняшнего дня".
Что известно о ходе переговоров?
- Отметим, агентство AFP со ссылкой на собственные источники сообщило, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер настаивают на том, чтобы Украина согласилась отказаться от Донбасса в пользу российской стороны.
- The Wall Street Journal также сообщало, что американская сторона имела пятичасовой разговор с президентом Украины. Вашингтон оказывает сильное давление на Киев и пока не готов идти на какие-либо компромиссы.
- Зеленский заявлял, что Украина открыта к компромиссам, но не готова уступать территории, которые сейчас находятся под ее контролем. Он подтвердил, что Киев рассматривает возможность отказа от вступления в НАТО.
- Перед встречей с американской стороной он пообщался и с Эммануэлем Макроном, а также выразил ему благодарность за поддержку. Последний отметил, что Франция и в дальнейшем будет оставаться на стороне Киева.