В то же время для Зеленского такое условие остается "красной линией". Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал.

Что известно об условии "отдать Донбасс"?

В Москве накануне переговоров заявили, что без отказа Украины от курса на вступление в НАТО мирных договоренностей не будет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал нейтральный статус Украины одним из ключевых элементов возможных соглашений и предметом отдельного обсуждения.

В то же время в Берлине звучат сигналы о возможности диалога на основе части украинских предложений. В частности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в эфире Deutschlandfunk прокомментировал заявления Зеленского о возможной готовности отказаться от членства в НАТО.

Если это предложения Украины, то Россия может принять эту позицию. Но мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы Украина смогла достичь лучшей переговорной позиции,

– подчеркнул Вадефуль.

