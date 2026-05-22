Об этом стало известно из интервью венгерского лидера для Zeit im Bild.

Смотрите также Мадьяр выдвинул условие для начала переговоров Украины с ЕС о вступлении: какое решение ищет Киев

Заявления Мадьяра о войне в Украине

Премьер Венгрии прокомментировал Будапештский меморандум и одновременно заявил о необходимости предоставления Украине реальных гарантий безопасности в рамках возможного мирного урегулирования войны с Россией.

Также он отметил немалые потери в войне с обеих сторон, при относительно стабильной линии фронта. Он добавил: "На самом деле нет смысла продолжать эту войну".

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Но вместе с тем отметил, что Украина имеет право защищать свою территориальную целостность и бороться за свободу и независимость.

Вы знаете, что территориальная целостность Украины была гарантирована в 1994 году Будапештским меморандумом. Проблема в том, что международная арена на самом деле не выполнила свою работу и не гарантировала целостность и независимость Украины. Поэтому теперь нам нужно мирное соглашение с реальными гарантиями безопасности,

– сказал Мадьяр.

Премьер подчеркнул, что реальные гарантии безопасности являются критическими для Украины, и без них заключение любого соглашения, по его словам, не будет иметь смысла. Мадьяр также отметил, что Венгрия готова приложить усилия для этого, впрочем, содержание и сроки возможного мирного соглашения зависят не от Будапешта, а от сторон, которые его будут подписывать.

Лидер Венгрии заверил, что его страна окажет всю необходимую помощь, чтобы достичь по крайней мере прекращения огня, а затем и мирного соглашения. Однако Венгрия не планирует отправлять солдат в Украину как миротворцев.

Напомним, что несколько ранее украинский МИД заявлял о переломном моменте в войне. Глава ведомства Андрей Сибига заметил, что для достижения мира Киеву необходимо сосредоточиться на трех составляющих – дипломатии, давления и силе.

Тогда как Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 20 мая заявил, что Украина готова к продолжению дипломатического диалога с Россией по завершению войны. Киев сейчас ждет ответа от российской стороны и американских посредников.