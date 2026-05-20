Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Дональдом Туском в Польше, пишет ЕП.

Какое требование выдвигает Венгрия?

Петер Мадьяр сообщил, что во время разговора с Дональдом Туском поднял вопрос прав венгерского меньшинства в Украине, и отметил, что создание правительства "Тисы" может открыть новый этап в отношениях между Киевом и Будапештом.

Мы направили сообщение украинской стороне, а также сообщили, что начались консультации на техническом уровне относительно языковых, культурных и других прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, чтобы они получили то, на что имеют право все меньшинства в Европейском Союзе,

– сказал он.

Венгерский премьер также выразил надежду, что переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз состоятся без задержек и завершатся успешно. В то же время он назвал ключевое требование для подобного успеха.

По его словам, Будапешт согласится на открытие первого переговорного кластера только при условии обеспечения прав венгерского меньшинства в Украине. Он назвал это принципиальным вопросом из-за верховенства права и демократии.

"Я считаю, что это также будет сильным сигналом со стороны Украины, что до открытия этого раздела она способна решить ситуацию с венгерским меньшинством для своих собственных граждан", – подчеркнул глава венгерского правительства.

Какова позиция Украины?

Андрей Сибига сообщил о начале консультаций между Украиной и Венгрией с участием представительницы Будапешта Анитой Орбан и вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.

В своей вступительной речи я сосредоточился на трех ключевых вопросах: двусторонних отношениях, правах национальных меньшинств и вступлении Украины в ЕС. Нас объединяет стремление решать проблемы и преодолевать вызовы,

– написал министр иностранных дел в соцсети Х.

По его словам, Украина хочет начать новый этап в отношениях с Венгрией, который будет основываться на взаимном доверии и сотрудничестве. Украинский министр считает, что для этого сейчас есть необходимые предпосылки и политический импульс.

Также он выразил благодарность Будапешту за осуждение последних российских ударов, в частности атак на Закарпатье, поскольку украинцы и венгры должны строить добрососедские отношения и сотрудничать для мирного будущего.

Дипломат заверил, что Украина уделяет серьезное внимание обеспечению прав нацменьшинств и намерена гарантировать их в соответствии с европейскими стандартами, поскольку Киев осознает важность этого вопроса для Будапешта.



Консультации Украины и Венгрии на уровне экспертов / X, Андрей Сибига

По его мнению, вступление Украины в Европейский Союз отвечает стратегическим интересам Венгрии, поскольку это будет способствовать укреплению связей с венгерской общиной в Украине и станет дополнительной гарантией защиты ее прав.

"Я подчеркнул, что пришло время заложить прочную основу для открытия первого переговорного кластера по вступлению в ЕС уже в этом мае, а еще пяти – в июне. Вместе с моим венгерским коллегой мы разделяем общую цель", – добавил он.

Сибига считает, что обе стороны хотят использовать нынешнюю возможность для достижения практических результатов в двусторонних отношениях. Он планирует обсудить это во время встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Министр добавил, что Киев надеется на конструктивный характер текущий консультаций, и что переговоры покажут готовность Украины и Венгрии оставить противоречия в прошлом и сосредоточиться на общем будущем.

Как продолжается работа над улучшением отношений?

На днях украинский президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке Украины к конструктивному перезапуску двусторонних отношений с Венгрией после проигрыша пророссийского Виктора Орбана на выборах.

Новоизбранный венгерский премьер Петер Мадьяр заявлял о абсолютной поддержке Украины, которая, по его мнению, имеет полное право защищать свою территориальную целостность в борьбе против России всеми доступными средствами.

Более того, после недавнего российского удара по Закарпатью Венгрия вызвала посла России для объяснений. Будапешт резко осудил нападение на эту часть страны и заявил о регулярных контактах с Украиной по этому поводу.

Кстати, The Times называло российские удары по Закарпатью следствием поражения Виктора Орбана на парламентских выборах, которые состоялись в апреле. Ранее правительство поддерживало связи с Кремлем, поэтому регион был в относительной безопасности.