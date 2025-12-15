Несмотря на разные позиции участников соглашения, обсуждение продолжится 15 декабря уже с участием европейских лидеров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

В каких вопросах США не соглашаются на компромисс?

Американские спецпосланцы провели пятичасовой разговор с президентом Украины в Берлине, пытаясь прийти к общему и заключить мирное соглашение до Рождества.

Однако издание отмечает, что разговор США и Украины оказалась достаточно не простой, ведь Штаты оказывают давление на Киев и отказываются идти на компромисс, в частности по контролю над территориями Донбасса. А сам процесс выглядит больше как "перетягивание каната" даже без участия России.

Ключевым разногласием является стремление Вашингтона быстро принять решение о выводе украинских войск из восточной части Украины, в то время, как Зеленский и западные партнеры настаивают на надежных гарантиях безопасности и четких алгоритмах действий в случае нарушения Россией мирного соглашения и повторного нападения на Украину.

После свершения переговоров 14 декабря спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что обе стороны провели углубленное обсуждение мирного плана. Также он добавил, что встреча продолжится в понедельник, 15 декабря.

Рассматривает ли Украина возможность уступок в мирном соглашении?