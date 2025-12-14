Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
Что сказал Зеленский о НАТО и гарантиях безопасности?
Владимир Зеленский отметил, что украинским желанием с самого начала было вступление в НАТО и это были бы реальные гарантии безопасности. Однако такое направление некоторые партнеры в США и Европе не поддержали.
Сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно гарантии Article 5 (статья 5 НАТО – 24 Канал) от США для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран, Канады, Японии и тому подобное. Эти гарантии безопасности для нас – это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии. И это уже компромисс с нашей стороны,
– подчеркнул он.
Справочно! В статье 5 Североатлантического договора говорится, что вооруженное нападение на одного из членов Альянса будет считаться нападением на них всех и влечет за собой инициирование обязанности всех членов приходить на защиту друг друга.
Что еще известно о будущем Украины в НАТО?
Владимир Зеленский отметил, что Соединенные Штаты открыто не поддерживают вступление Украины в НАТО. По словам президента, Украине не давали приглашение в НАТО ранее, не давали конкретики ранее, и эта позиция не изменилась.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс остается открытым для вступления Украины, но это требует единодушия среди членов, которого пока нет. Также Рютте сказал, что Россия не имеет права голоса относительно членства Украины в НАТО.
Стоит отметить, что в Конституции Украины закреплен курс Украины на ЕС и НАТО, что раздражает Россию, которая пыталась это изменить в своем варианте мирного плана, который разработала с США. В то же время, по данным NYT, украинский план не содержит требования отказа от права на вступление не содержит требования отказа от права на вступление в в НАТО.