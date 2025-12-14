Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Что сказал Зеленский о НАТО и гарантиях безопасности?

Владимир Зеленский отметил, что украинским желанием с самого начала было вступление в НАТО и это были бы реальные гарантии безопасности. Однако такое направление некоторые партнеры в США и Европе не поддержали.

Сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно гарантии Article 5 (статья 5 НАТО – 24 Канал) от США для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран, Канады, Японии и тому подобное. Эти гарантии безопасности для нас – это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии. И это уже компромисс с нашей стороны,

– подчеркнул он.

Справочно! В статье 5 Североатлантического договора говорится, что вооруженное нападение на одного из членов Альянса будет считаться нападением на них всех и влечет за собой инициирование обязанности всех членов приходить на защиту друг друга.

Что еще известно о будущем Украины в НАТО?