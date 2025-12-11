Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам, сообщает 24 Канал.

Что заявил Зеленский о НАТО и США?

Владимир Зеленский объяснил представителям СМИ, что США имеют рычаги влияния в отношении тех, кто блокирует вступление Украины в Европейский Союз. Впрочем, ситуация с членством в НАТО, по его словам, является несколько иной.

США не хотят нас видеть в НАТО. И они об этом говорят открыто. Это не чьи-то догадки. Сегодняшние США, и вчерашние тоже. Нам не давали приглашение в НАТО раньше, не давали конкретики раньше, и эта позиция не изменилась. Это последовательная позиция,

– сказал он.

Поэтому, по его мнению, вряд ли в переговорах между американскими и российскими представителями есть сложности по этому поводу. Впрочем, он считает, что в вопросе отдельных договоренностей США и России стоит быть осторожными.

"Со временем все секреты открываются. Я знаю только то, что есть в документах, которые мы обсуждаем. И понимаю отношение США. И даже понимаю их отношение к другим", – подчеркнул украинский президент журналистам.

Что этому предшествовало?