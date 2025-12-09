Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента США для Politico.

Что сказал Трамп о вступлении Украины в НАТО?

Дональд Трамп заявил, что ранее якобы было очевидно, что Украина вряд ли вступит в НАТО. Он отметил, что это понимание существовало задолго до соответствующих требований Владимира Путина.

Это всегда было так, задолго до Путина... А сейчас они начали настаивать,

– заявил Трамп.

Также американский лидер вспомнил первую встречу президентов Украины и России. Тогда Владимир Зеленский якобы сразу назвал два приоритета Украины, среди которых было и членство в Альянсе.

Знаете, когда Зеленский впервые пришел и впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу возвращения Крыма, и мы будем членами НАТО",

– сказал президент США.

Трамп считает, что те слова Зеленского прозвучали якобы "не очень приятно".

