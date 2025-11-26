Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте для издания El Pais.

Что сказал Рютте о вступлении Украины в НАТО?

Россия пыталась диктовать в своем варианте "мирного плана" то, что Украина не будет вступать в НАТО, а Альянс закрепит в уставе, что не будет принимать нашу страну к себе.

На это Марк Рютте сказал, что Москва не имеет ни права голоса, ни права вето относительно того, кто может быть членом НАТО.

Но внутри Альянса членство требует единодушия. На Вашингтонском саммите (НАТО в 2024 году – 24 Канал) мы решили, что путь Украины в НАТО является необратимым. В то же время несколько союзников, в частности США, заявили, что сейчас они против вступления Украины,

– отметил генсек.

Он также пояснил, что если посмотреть на мирный план и желание гарантировать, что Путин никогда больше не попытается напасть на Украину, то если членство в НАТО не является вариантом, союзники должны по крайней мере обеспечить достаточно надежные гарантии безопасности, чтобы Россия никогда больше не попыталась этого сделать.

"Первый вопрос – как сохранить сильные Вооруженные Силы Украины. Второе – что может сделать Коалиция желающих. Третий – что могут сделать США, поскольку президент Трамп заявил перед встречей с Путиным на Аляске, что хочет быть вовлеченным в гарантии безопасности. Эти дебаты продолжаются", – отметил Рютте.

На уточнение журналистки El Pais, остаются ли двери НАТО открытыми для Украины, генеральный секретарь ответил, что Вашингтонский договор 1949 года позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться к Альянсу. Но подчеркнул, что это невозможно без единодушия среди союзников.

Как Россия пыталась остановить движение Украины в НАТО?