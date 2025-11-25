В частности, это вопрос территорий. Владимир Зеленский заявил, что хочет этот момент обсудить непосредственно с Дональдом Трампом, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Готова ли Украина отказаться от НАТО?

Первоначальная версия плана также требовала от Украины закрепить в Конституции отказ от вступления в НАТО, а от членов Альянса – включить в свой устав положение о том, что Украину не возьмут в свои ряды в будущем.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, изменился ли этот пункт плана.

По словам чиновника, Украина не отказывается от своего конституционного права стать членом НАТО в будущем. В то же время он добавил, что "мы живем в реальности сейчас". В этой реальности Украина не в НАТО.

Так;t Ермак заявил, что в проекте мирного плана предусмотрены гарантии безопасности от США и европейских союзников. Он назвал это "историческим решением". Ожидается, что гарантии безопасности будут юридически обязательными.

К слову, ранее в СМИ писали, что план Трампа предусматривает гарантию безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО, обязывающей США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как на нападение на все трансатлантическое сообщество.

