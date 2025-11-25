Об этом изданию РБК-Украина рассказал информированный источник, пишет 24 Канал.
Что известно о пункте "численность ВСУ" в обновленном мирном плане?
Источник издания отмечает, что измененная формулировка кардинально отличается от предыдущей и не предусматривает ограничения армии.
Слова о "ограничивается на уровне 600 тысяч" были в принципе убраны. Вместо них есть слово "остается" и далее предложение в измененной редакции. И слово "остается" не имеет ничего общего со словом "ограничивается",
– пояснил собеседник.
Мирный план и вопрос численности ВСУ: последние новости
На прошлой неделе западные СМИ обнародовали проект американского мирного плана, в котором был прописан пункт по установлению лимита численности Вооруженных Сил Украины, а именно до 600 тысяч военных.
Отметим, что 23 ноября состоялась встреча делегаций США, Украины и Европы в Женеве, чтобы пересмотреть положения документа.
В результате переговоров мирный план Трампа отреагировали с учетом интересов Киева.
По данным Financial Times, Киев, якобы, согласился ограничить численность своей армии ограничить численность своей армии до 800 000 военных.