Об этом говорится в материале Politico, пишет 24 Канал.

Как Рубио изменил ход переговоров по "мирному плану"?

В издании пишут, что выбор министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла как переговорщика был необычным. В частности, его подход к продвижению предложенного 28-пунктного плана был жестким и даже ультимативным.

Прибытие Марко Рубио в Женеву 23 ноября на переговоры с украинскими чиновниками изменило тон разговоров. Команда администрации Трампа отказалась от жесткого срока, установленного на четверг, 27 ноября, и, по мнению европейцев и украинцев, начала больше учитывать их позиции.

О таких тонкостях дипломатического процесса рассказали изданию 4 человека, знакомые с обсуждениями.

Мы считаем, что участие Марко Рубио в продолжении переговоров имеет большое значение,

– сказал еще один из источников издания, представляющий неназванную страну НАТО.

Согласно его словам, влияние Рубио проявилось в изменении темпа переговоров: "После вчерашнего дня (23 ноября – 24 Канал) они замедлились, и это хорошо".

В издании пишут, что хаотичная прошлая неделя показала, что Рубио рассматривают как человека, который наводит порядок в деле России и Украины и который пришел, чтобы восстановить порядок и переориентировать Вашингтон на своих союзников и партнеров, а не на Москву.

В публикации говорится, что госсекретарь США нашел способ привлечь других должностных лиц администрации к работе в Женеве. Рубио согласовал расходящиеся взгляды администрации, которые были обнародованы за несколько дней, а в некоторых случаях за несколько часов до этого, и направил их на более тесное сотрудничество.

"Он, безусловно, имел больший контроль над процессом в воскресенье, чем имел со среды", – сказал неназванный европейский чиновник.

По словам чиновника, к концу выходных Рубио взял бразды правления в свои руки, поскольку переговоры стали более гибкими.

Еще один европейский чиновник отметил, что в Женеве "дела пошли в правильном направлении".

"Работа еще не завершена, но сейчас ситуация выглядит гораздо лучше. Рубио – профессионал, который знает свое дело. Но он работает на президента, который в конечном итоге принимает решение", – сказал он.

Участие госсекретаря Рубио в переговорах привело к гораздо большей гибкости со стороны США, о чем говорят 4 человека, осведомленные с ходом обсуждений.

Рубио заявил журналистам вечером 23 ноября, что цель состоит просто в том, чтобы завершить обсуждение "как можно быстрее", а не ко Дню благодарения. Соединенные Штаты также больше не так твердо придерживаются первоначального 28-пунктного плана, который вызвал беспокойство у союзников.

Несмотря на то, что администрация заявила, что это лишь отправная точка, а Трамп в 22 ноября сказал, что это не "его окончательное предложение", лица, знакомые с переговорами, заявили, что сначала администрация не казалась открытой к другим предложениям.

Рубио просто понимает лучше, чем многие другие в нынешней администрации – ни один из которых не является экспертом по Украине, и очень мало кто знает что-то, кроме мифов о России, – что даже в сложной ситуации, в которой находится Украина, украинское правительство просто не может подписать капитуляцию,

– сказал один из европейских чиновников.

