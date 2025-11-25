Про це йдеться у матеріалі Politico, пише 24 Канал.

Як Рубіо змінив хід переговорів щодо "мирного плану"?

У виданні пишуть, що вибір міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла як перемовника був незвичним. Зокрема, його підхід до просування запропонованого 28-пунктного плану був жорстким і навіть ультимативним.

Прибуття Марко Рубіо до Женеви 23 листопада на переговори з українськими посадовцями змінило тон розмов. Команда адміністрації Трампа відмовилася від жорсткого терміну, встановленого на четвер, 27 листопада, і, на думку європейців та українців, почала більше враховувати їхні позиції.

Про такі тонкощі дипломатичного процесу розповіли виданню 4 особи, знайомі з обговореннями.

Ми вважаємо, що участь Марко Рубіо в продовженні переговорів має велике значення,

– сказало ще одне із джерел видання, яке представляє неназвану країну НАТО.

Відповідно до його слів, вплив Рубіо проявився у зміні темпу переговорів: "Після вчорашнього дня (23 листопада – 24 Канал) вони сповільнилися, і це добре".

У виданні пишуть, що хаотичний минулий тиждень показав, що Рубіо розглядають як людину, яка наводить лад у справі Росії та України і який прийшов, щоб відновити порядок і переорієнтувати Вашингтон на своїх союзників і партнерів, а не на Москву.

У публікації йдеться, що держсекретар США знайшов спосіб залучити інших посадовців адміністрації до роботи в Женеві. Рубіо узгодив розбіжні погляди адміністрації, які були оприлюднені за кілька днів, а в деяких випадках за кілька годин до цього, і скерував їх на тіснішу співпрацю.

"Він, безумовно, мав більший контроль над процесом у неділю, ніж мав з середи", – сказав неназваний європейський посадовець.

За словами чиновника, до кінця вихідних Рубіо взяв кермо влади у свої руки, оскільки переговори стали більш гнучкими.

Ще один європейський посадовець зазначив, що у Женеві "справи пішли в правильному напрямку".

"Робота ще не завершена, але зараз ситуація виглядає набагато краще. Рубіо – професіонал, який знає свою справу. Але він працює на президента, який в кінцевому підсумку приймає рішення", – сказав він.

Участь держсекретаря Рубіо в переговорах призвела до набагато більшої гнучкості з боку США, про що кажуть 4 особи, обізнані з ходом обговорень.

Рубіо заявив журналістам у ввечері 23 листопада, що мета полягає просто в тому, щоб завершити обговорення "якнайшвидше", а не до Дня подяки. Сполучені Штати також більше не так твердо дотримуються початкового 28-пунктного плану, який викликав занепокоєння у союзників.

Попри те, що адміністрація заявила, що це лише відправна точка, а Трамп у 22 листопада сказав, що це не "його остаточна пропозиція", особи, що обізнані з перемовинами, заявили, що спочатку адміністрація не здавалася відкритою до інших пропозицій.

Рубіо просто розуміє краще, ніж багато інших у нинішній адміністрації – жоден з яких не є експертом з України, і дуже мало хто знає щось, окрім міфів про Росію, – що навіть у складній ситуації, в якій перебуває Україна, український уряд просто не може підписати капітуляцію,

– сказав один з європейських чиновників.

