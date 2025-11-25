Першу версію плану створювали дорогою з Близького Сходу у жовтні. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Як розробляли мирний план США?

У жовтні 2025 року, як пише видання, Дональд Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки підготувати план припинення війни в Україні, подібний до Гази. Перший варіант документа спецпредставник США Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер почали писати в літаку після угоди між Ізраїлем і ХАМАС. Наразі це і є мирний план із 28 пунктів.

Анонімні посадовці США додали, що формували проєкт на основі інформації від інсайдера з Кремля, який зустрічався з помічниками в Маямі.

Російські побажання у документі забезпечив пов'язаний з Володимиром Путіним і знайомий із Кушнером Кирило Дмитрієв. За даними джерел, його привезли в Маямі наприкінці жовтня на три дні обговорень в будинку Віткоффа.

Паралельно, як передає видання, американська команда тримала зв'язок із Києвом. Зазначається, що український високопосадовець організував два дзвінки з Володимиром Зеленським.

Коли проєкт мирного плану поширили медіа, то виявилося, що його умови здебільшого вигідні Росії. Це обурило Європу та прихильників України в Конгресі. В результаті адміністрація Трампа стикнулась із трансатлантичною кризою.

Саме Дмитрієв, як кажуть американські посадовці, наполягав заборонити Україні вступати до НАТО, вивести ЗСУ з Донбасу та скоротити чисельність армії. Крім того, пропонував розширити економічну співпрацю США та Росії у сферах енергетики та штучного інтелекту.

Джерела зазначаються, що згодом у Маямі секретар РНБО Рустем Умєров нібито ознайомився з документом і сказав авторам, які його і запросили, що він більш вигідний Росії. Також додають, що Умєров рекомендував поінформувати Зеленського щодо плану.

Як передає видання, Кушнер і Віткофф 16 листопада представили план президенту України, який подякував, в тому числі Трампу, за зусилля. Проте Зеленський сказав, що повернеться зі своїми думками, адже "над планом ще потрібно попрацювати".

Копію плану отримав держсекретар США Марко Рубіо 18 листопада. Після оприлюднення в ЗМІ він відповідав на дзвінки від партнерів з Європи, які були шоковані умовами документа, зазначає ЗМІ.

Деякі законодавці заявили журналістам, що Рубіо вказав на російський вплив на проєкт, хоча пізніше він це спростував.

Мирну пропозицію підготували США. Вона базується на інформації від російської сторони. Але вона також базується на попередній та поточній інформації від України,

– сказав Рубіо журналістам.

